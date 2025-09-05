ⓒ JYP Entertainment

بدأت فرقة DAY6 في الصعود بقوة على قوائم الأغاني، حيث دخلت أغنيتاها الرئيسيتان من ألبومها الكامل الرابع"The DECADE"، وهما "Bus of Dreams" و"INSIDE OUT"، إلى المراكز العليا في قوائم الأغاني.

ووفقا لشركة JYP Entertainment يوم 6 سبتمبر، احتلت أغنية "Bus of Dreams" المرتبة 9 عند الساعة 10 صباحا، بينما جاءت "INSIDE OUT" في المرتبة 13، على مخطط "Top 100" لمنصة Melon، وهي إحدى منصات الأغاني الرئيسية في كوريا الجنوبية.

بالإضافة إلى ذلك، دخلت جميع أغاني الألبوم الأخرى إلى مخطط "Top 100"، ومنها "Please Don't Let the Sun Rise" في المرتبة 28، و"Disco Day" في المرتبة 38، و"In Front of the Stars" في المرتبة 46، و"My Way" في المرتبة 49.

وتضمن المخطط إجمالي 14 أغنية للفرقة على"Top 100"، بما في ذلك الأغاني الناجحة السابقة مثل "HAPPY" في المرتبة 35، و"TIME OF OUR LIFE"في المرتبة 47، و"Welcome to the Show"في المرتبة 61، و"You Were Beautiful"في المرتبة 67.

وعبر أعضاء الفرقة الأربعة عن حماسهم في بث مباشر على قناة YouTube يوم إصدار الألبوم، قائلين: "نحن متحمسون حقا لكون هذا ألبوما كاملا بعد فترة طويلة". كما تحدثوا عن حفلهم المنفرد الذي أُقيم في مجمع Goyang Sports Complex يومي 30 و31 أغسطس، قائلين: "شعرنا أننا والمعجبين My Day نصنع الحفل معا تحت سماء المسرح. لقد كان شعورا سعيدا ورائعا حقا". وأضافوا: "نود أن نعبر عن شكرنا العميق لـMy Day على صنعهم هذا الوقت الممتع، وسنسعى دائما لنكون فرقة ترد هذا العطاء".