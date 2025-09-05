ⓒ SM Entertainment

أفادت شركة SM إنترتينمنت في السادس من الشهر الجاري بأن فرقة الفتيات آيسبا تصدرت قائمة "Top Album" على آيتونز في 14 دولة حول العالم بألبومها المصغر السادس "Rich Man".

وتصدر الألبوم الذي صدر في اليوم السابق قوائم الأغاني في 14 دولة، منها تايلاند، وتايوان، وفيتنام، والفلبين، وهونغ كونغ، وإندونيسيا، وسنغافوره، وروسيا، كما وصل إلى قائمة "Top 10" في 29 دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفرنسا، وأستراليا، وكندا، وإيطاليا، واليابان.

إضافة إلى ذلك، حقق ألبوم "Rich Man" المرتبة الأولى في مبيعات الألبومات الرقمية على مخططات QQ Music الصينية ومخطط EP، الألبوم المصغر، ليحصل على شهادة "بلاتينيوم". كما تصدر مخططات مبيعات الألبومات الرقمية على KuGou Music ومخططات أغاني الكيبوب على Tencent Music في الصين، وسجل المرتبة الأولى على مخططات الارتفاع اللحظي في منصة AWA الموسيقية اليابانية.

وبدأت الأغنية الرئيسية التي تحمل نفس الاسم "Rich Man" في تحقيق نجاح كبير على الصعيد المحلي، حيث احتلت المرتبة العاشرة على مخطط "Top 100" لمنصة Melon الموسيقية.

وفي مقابلة مع مجلة NME البريطانية المتخصصة في الموسيقى، قالت عضوات آيسبا: "ما يميز هذه الأغنية هو أنها لا تتحدث عن الثروة المادية، بل عن حب الذات والثقة بالنفس". وأضفن: "المعنى الحقيقي للأغنية هو أنك إذا آمنت بنفسك وأحببتها، فأنت غني حقا".