ⓒ SOURCE MUSIC

تستعد فرقة الكيبوب الرائدة من الجيل الرابع، "لي سيرافيم"، للظهور في برنامج المواهب الشهير على قناة NBC الأمريكية، "America's Got Talent".

ووفقا لـSource Music، الشركة التابعة لـHYBE Music Group، في السادس من الشهر الجاري، ستقدم فرقة لي سيرافيم عرضا في البرنامج يوم 11 من هذا الشهر.

يُعد ظهور فرقة كورية كفنانة مؤدية في برنامج "America's Got Talent" حدثا نادرا، حيث ستكون لي سيرافيم ثاني فرقة كورية تفعل ذلك بعد فرقة بي تي إس.

يذكر أن "America's Got Talent" هو برنامج مسابقات للمواهب، يتبارى فيه المشاركون بتقديم عروض في الغناء والرقص والسحر وتقليد الأصوات، وغيرها. ويحتفل البرنامج هذا العام بموسمه العشرين.

وقد بدأت فرقة لي سيرافيم جولتها الموسيقية "2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' IN NORTH AMERICA" في الرابع من الشهر الجاري بحفل في نيوارك. وتجمع الفرقة بين إقامة الحفلات المنفردة والظهور في برامج تلفزيونية شعبية في أمريكا الشمالية لتوسيع قاعدة جماهيرها.

وسبق وأن ظهرت الفرقة في برامج أمريكية مرموقة مثل البرنامج الصباحي الشهير "TODAY SHOW" على قناة NBC، وسلسلة الأداء عبر الإنترنت الخاصة بـGrammy Museum بعنوان "Global Spin Live"، وسلسلة يوتيوب لبرنامج "The Late Show With Stephen Colbert" على قناة CBS بعنوان "Late Show Me Music".

وسوف تواصل فرقة لي سيرافيم جولتها في أمريكا الشمالية بعد أن اختتمت عرضها في شيكاغو يوم 6 من هذا الشهر، حيث تقدم عروضها القادمة في غراند بريري يوم 9، وإنغلود يوم 13، وسان فرانسيسكو يوم 15، وسياتل يوم 18، ولاس فيغاس يوم 21، ومكسيكو سيتي يوم 24.