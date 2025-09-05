ⓒ YONHAP News





فازت الفنانة "روجيه" من فرقة بلاك بينك الغنائية بجائزة أغنية هذا العام في حفل جوائز موسيقى الفيديو لإم تي في لعام 2025 التي تعد من أهم حفلات جوائز الموسيقى الشعبية الأربع في أمريكا.

وفازت روجيه بهذه الجائزة في الحفل الذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية مساء يوم الأحد الماضي، عن أغنية "أبات" التي أصدرتها في شهر أكتوبر من العام الماضي بالتعاون مع نجم البوب الأمريكي "برنو مارس".

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فنان كي بوب بتلك الجائزة.

وكانت أغنية "دايناميت" لفرقة بي تي إس، والتي حظيت برواج كبير، قد رُشحت لهذه الجائزة في عام 2021، لكنها لم تحصل عليها.