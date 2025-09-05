معدل درجات الحرارة من يونيو إلى أغسطس هذا العام يسجل الأعلى

ⓒ YONHAP News





أظهرت التحليلات أن صيف هذا العام شهد بدء حرارة مبكرة، بموجات حر شديدة وليالٍ استوائية، منذ منتصف يونيو الماضي، واستمرت هذه الأجواء الحارة حتى نهاية أغسطس الماضي.

كما تميز هذا الصيف بقصر فترة الأمطار الموسمية مقارنة بالمتوسط، وقلة عدد أيام هطول الأمطار، بالإضافة إلى تركز الأمطار الغزيرة في مناطق محدودة.

جاء ذلك في تقرير "السمات المناخية لفصل الصيف" الذي أعدته هيئة الأرصاد الجوية الكورية مؤخرا.

ووفقا للتقرير، بلغ معدل درجات الحرارة في مختلف أرجاء البلاد بين شهري يونيو وأغسطس هذا العام 25.7 درجة مئوية ليتجاوز معدل العام الماضي، كما يسجل أعلى مستوى منذ عام 1973 الذي بدأت فيه الأرصاد الجوية في البلاد.

كما بلغ معدل درجة الحرارة العظمى 30.7 درجة مئوية، وهو الأعلى على الإطلاق، بينما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى 21.5 درجة مئوية، وهو ثاني أعلى معدل على الإطلاق أيضا.

أما عدد أيام موجات الحر، وهي الأيام التي تتجاوز فيها درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية، فقد وصل إلى 28 يوما، مما يجعله ثالث أعلى رقم مسجل.

كما بلغ عدد الليالي الاستوائية التي لا تقل فيها درجة الحرارة الصغرى عن 25 درجة مئوية، 15.5 يوما، مما يجعله رابع أعلى رقم على الإطلاق.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع درجة حرارة سطح المياه في شمال لمحيط الهادئ أسفر عن توفير مصدر حرارة، مما ساهم في تعزيز وتطوير نظام الضغط العالي في شمال المحيط الهادئ.

وأضافت أن نشاط الحمل الحراري المكثف في غرب المحيط ساهم أيضا في تقوية نظام الضغط العالي في الطبقات المتوسطة والسفلى من الغلاف الجوي فوق شبه الجزيرة الكورية واليابان بشكل غير معتاد.