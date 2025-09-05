إنشاء جناح لمنتجات التراث الوطني في قصر كيونغ بوك بسيول

ⓒ YONHAP News





من المتوقع أن يتم إنشاء جناح للبضائع التي تقدم التراث الوطني في قصر كيونغ بوك الملكي بالعاصمة سيول في ظل ارتفاع الاهتمام بالثقافة الكورية التقليدية بفضل الرواج العالمي الذي يحظى به فيلم منصة نتفليكس "صائدات شياطين الكي بوب".

وقالت هيئة التراث الوطني مؤخرا إن ميزانيتها للعام القادم ستبلغ تريليونا و462 مليارا و400 مليون وون بناء على مشروع الميزانية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الشهر الماضي.

وتمثل هذه الميزانية زيادة بنسبة 5.4%، أي ما يعادل 75 مليار وون، مقارنة بميزانية العام الجاري التي تبلغ تريليونا و387 مليارا و400 مليون وون.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بإعادة هيكلة النفقات وتوفير حوالي 106 مليارات و500 مليون وون لاستخدامها لتطوير التراث الوطني ليصبح محركا للنمو في إطار "الموجة الكورية"، والمساهمة في تحقيق هدف أن تصبح كوريا الجنوبية ضمن "أكبر 5 دول ثقافية".

كما تخطط الهيئة للعمل على الترويج للتراث الكوري محليا وعالميا بحيث تضخ حوالي 9 مليارات وون في مشروع المهرجانات الثقافية للقصور الملكية الذي يتم فيه استخدام القصور مثل كيونغ بوك وتشانغ دوك، إلى جانب تحسين اللافتات الإرشادية للتراث الوطني والأبحاث الدولية المشتركة ذات الصلة.

على وجه الخصوص، تنوي الهيئة إنشاء جناح خاص لبيع منتجات التراث الوطني بتكلفة 16 مليارا و800 مليون وون.

وأكد مسؤول في الهيئة على أنها ستخلق قيمة جديدة للتراث الوطني باعتباره تراثا ماضيا وموردا مستقبليا في آن واحد للترويج واسع النطاق لقيمة التراث الكوري عالميا.