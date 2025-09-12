ⓒ EDAM Entertainment

أصدرت الفنانة آي يو عبر شركتها EDAM Entertainment، أغنية جديدة بشكل مفاجئ بعنوان "Bye, Summer" يوم 10 سبتمبر.

تُعبّر الأغنية، التي شاركت آي يو في تأليفها وكتابتها مع الملحن صو دونغ هوان، عن وداع الصيف. ويُعرف الملحن صو بأنه عمل معها في أغنيتها الناجحة "Love wins all".

ووصفت شركة EDAM الأغنية بأنها "تجمع بين صوت آي يو الغنائي المميز، واللحن الهادئ، وصوت الفرقة المنعش، مما يُشعر المستمع بنهاية فصل الصيف".

وعلى الرغم من إطلاقها دون أي إعلان أو ترويج مسبق، إلا أن الأغنية احتلت المركز التاسع على قائمة "Top 100" في منصة Melon الموسيقية الكورية في الساعة التاسعة صباحا من يوم إطلاقها.

وكانت آي يو قد كشفت عن الأغنية للمرة الأولى خلال حفلها المنفرد في ملعب سيول لكأس العالم في سبتمبر الماضي، حيث علقت قائلة: "خلال هذه الجولة، شعرت بأن الصيف كان طويلا بشكل خاص. وبما أنني أمضيت هذا الصيف معكم، أود أن أقول إنه كان الأفضل على الإطلاق. إنه صيف طويل وحار أردت أن أقدم لكم أغنية عنه".

وتستعد آي يو للقاء معجبيها في قاعة KSPO Dome بمتنزه أولمبياد سيول يومي 13 و14 سبتمبر، كما تواصل تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "زوجة الأمير الأكبر في القرن الحادي والعشرين" (21st Century's Grand Prince's Wife) .