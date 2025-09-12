بيبي مونستر تسيطر على يوتيوب وتحقق 10 ملايين مشترك بسرعة مذهلة

ⓒ YG Entertainment

تمكّنت فرقة الفتيات الكورية بيبي مونستر من تحقيق إنجاز جديد وغير مسبوق، بوصول قناتها الرسمية على يوتيوب إلى 10 ملايين مشترك. بهذا الرقم، تصبح الفرقة صاحبة أسرع وقت تصل فيه فرقة فتيات كيبوب إلى هذا العدد.

ووفقا لبيان صادر عن شركة YG Entertainment بتاريخ 9 سبتمبر، تجاوز عدد المشتركين في القناة الرسمية للفرقة مستوى 10 ملايين مشترك في تمام الساعة 1:16 ظهرا من نفس اليوم. ويعد هذا الإنجاز مثيرا للإعجاب، حيث تحقق بعد مرور حوالي سنة وخمسة أشهر فقط على ترسيم الفرقة رسميا في 1 أبريل 2024.

وبهذا الإنجاز، أصبحت بيبي مونستر ثالث أكثر فرقة فتيات كيبوب امتلاكا للمشتركين على يوتيوب، وهو ما يُعتبر إنجازا استثنائيا لفرقة لا تزال في سنتها الثانية.

وقد علّقت الشركة على هذا النجاح قائلة: "هذا الإنجاز يعكس مدى تأثير الفرقة المتزايد في سوق الموسيقى العالمية، التي يُعد يوتيوب جزءا رئيسيا منها، كما يبرهن على السرعة الكبيرة التي تتوسع بها قاعدتها الجماهيرية العالمية. وقد ساهم المحتوى الواقعي الأول للفرقة، 'Baemon House'، الذي تم إصداره في 5 سبتمبر، في تسريع وتيرة هذا النمو بشكل ملحوظ".

ولا يقتصر نجاح الفرقة على عدد المشتركين فحسب، بل يمتد ليشمل عدد المشاهدات أيضا. فقد أنتجت الفرقة 11 مقطع فيديو تجاوزت مشاهداتها مئات الملايين، في حين تخطى إجمالي المشاهدات مستوى 5.4 مليار مشاهدة.

وفي سياق متصل، تستعد بيبي مونستر لإصدار ألبومها المصغر الثاني في 10 أكتوبر، والذي سيضم أربع أغنيات، هي: الأغنية الرئيسية WE GO UP، بالإضافة إلى PSYCHO، SUPA DUPA LUV، وWILD.