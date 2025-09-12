تذاكر حفل إم يونغ وونغ في سيول تنفد في لحظات و160 ألف شخص في قائمة الانتظار

ⓒ Mulgogimusic

نفدت تذاكر حفل المغني إم يونغ وونغ في سيول على الفور، واقترب عدد الأشخاص في قائمة الانتظار للحجز من 160 ألف شخص.

ففي الساعة الثامنة من مساء يوم التاسع من الشهر الماضي، بدأ حجز تذاكر حفل المغني إم يونغ وونغ لجولته الموسيقية الوطنية لعام 2025 بعنوان 'IM HERO' في سيول عبر تذاكر .NOL وبعد أن بدأت عملية بيع التذاكر في إنتشون، نفدت جميع التذاكر في ديغو ثم في سيول.

وتتسع قبة KSPO الأولمبية في سيول، صالة الألعاب الرياضية، التي ستقام فيها حفلات سيول لما يصل إلى 15,000 شخص في كل حفل، أي ما مجموعه 90,000 شخص لـ6 حفلات. ومع ذلك، بمجرد بدء الحجز، وصل رقم قائمة الانتظار إلى 160,000، واستغرقت فترة الانتظار حوالي ساعتين.

وصرحت شركة Mulgogi Music الراعية له: "كما هو الحال دائما، أثبت إم يونغ وونغ مرة أخرى قوته الكبيرة في بيع التذاكر، ومن المتوقع أن يغمر الأمة بأكملها باللون الأزرق السماوي من خلال تقديم هدايا غنائية ستأسر جميع الأجيال، بالإضافة إلى إنتاج مسرحي أكثر فخامة وثراء".

وسوف تقام جولة إم يونغ وونغ الوطنية في سونغدو كونفنشيا بمدينة إنتشون في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر، ثم تستمر في ديغو وسيول وكوانغ جو وديجون وبوسان في شهر نوفمبر.