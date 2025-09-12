ⓒ KBS News

مع الاقتراب من فصل الخريف، يتوجه الاهتمام إلى أحدث صيحات الموضة وأساليب التصميم. وفي هذا السياق، أقيم "أسبوع الموضة في سيول لخريف عام 2025"، في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر، حيث تم استعراض صيحات الموضة لهذا الموسم، وعرض كبار المصممين الكوريين مجموعة متنوعة من الإبداعات في هذا الحدث الذي استضافته مدينة سيول، التي تبرز بسرعة كواحدة من مراكز الموضة العالمية. فماذا عن أحدث اتجاهات الموضة في كوريا الشمالية؟ وهل يهتم الشعب الكوري الشمالي أيضا بالتجميل، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالموضة؟





عند التفكير في الموضة الكورية الشمالية، قد يتخيل معظم الناس زي "هان بوك". وفي كوريا الشمالية، يُطلق على هذه الملابس التقليدية اسم "جوسون أوت"، في إشارة إلى الملابس التي كان يرتديها الناس خلال عصر مملكة "جوسون"، ويتم الترويج لها باعتبارها "زيا وطنيا عزيزا".





يبث التلفزيون الكوري الشمالي برامج مخصصة لثقافة زي "هان بوك"، حيث إنه من الشائع أن يرتدي السكان في الشمال ملابس تقليدية في المناسبات الخاصة. وفي عام 2024، أدرجت منظمة اليونسكو "تقاليد الملابس الكورية الشمالية" ضمن قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. ومع ذلك، تشير الاتجاهات الحديثة إلى أن الملابس الغربية المتألقة والأنيقة تزداد شعبية حاليا في الشمال. اليوم، سنستكشف عالم الموضة والتجميل في كوريا الشمالية مع "يو نام وان" الباحث الزائر في معهد "إي هوا" لدراسات التوحيد.





"يو نام وان" الباحث الزائر في معهد "إي هوا" لدراسات التوحيد:

في الشوارع ومعارض الملابس في كوريا الشمالية، لاحظنا مؤخرا تنوعا في الألوان والمواد والتصميمات بما يتجاوز الأشكال الأساسية المكونة من قطعتين، حيث تم التركيز على التفاصيل المعقدة. ولمساعدتكم على تصور هذه الاتجاهات بشكل أكثر تحديدا، دعوني أقدم لكم 3 أنماط مميزة شوهدت في معرض الملابس الربيعي الأخير. أولا، كانت هناك سترة ذات ياقة مستديرة وألوان متباينة مصممة لإبراز ملامح الوجه. ثانيا، بذلة تجريبية من قطعتين تتميز بخامة شبكية على أكمامها القصيرة وجيوب تنورتها. وأخيرا، شاهدنا تصميما يدمج الجمالية الفريدة لكوريا الشمالية من خلال إضافة أنماط تطريز تقليدية إلى جيب السترة. وبوجه عام، تميز المعرض بقصات "إكس لاين" التي تبرز الخصر، في تحول عن القصات "إيه لاين" التقليدية التي غالبا ما نراها في هان بوك، كما كان من الواضح وجود أنماط حديثة بسيطة، مشابهة لتلك التي نراها كثيرا في شوارع كوريا الجنوبية اليوم. علاوة على ذلك، تم استخدام مجموعة واسعة من الألوان، ذات تنوع في الصنف والتشبع والسطوع، كما شوهدت مجموعة متنوعة من الأنماط، بما في ذلك المربعات والزهور والنقاط.

أظهر "معرض ملابس الربيع لعام 2025" الذي أقيم في بيونغ يانغ في أبريل الماضي بوضوح، التغييرات في اتجاهات الموضة في كوريا الشمالية. وأظهرت حوالي 27 ألف قطعة ملابس أنتجتها أكثر من 160 جهة مختلفة في جميع أنحاء البلاد تطورا ملحوظا، حيث كانت أكثر تنوعا وأناقة، وأكثر ثراء بالألوان من ذي قبل.





ظل سكان كوريا الشمالية يرتدون ملابس وفقا لتوصيات السلطات حتى منتصف التسعينيات، عندما ابتعدوا عن الملابس الموحدة وسط أسوأ أزمة اقتصادية. ومع انهيار نظام التموين الحكومي، اضطروا إلى الاعتماد على أنفسهم للبقاء على قيد الحياة وبدؤوا في اختيار ملابس تمحو الحدود الفاصلة بين ملابس العمل والملابس اليومية. كما بدأت اتجاهات الموضة الخارجية تتدفق إلى البلاد من خلال الأسواق غير الرسمية المعروفة باسم "جانغ ما دانغ" التي أنشأها السكان المحليون من أجل النجاة. ومع حصولهم على إمكانية الوصول إلى مقاطع الفيديو الكورية الجنوبية على وجه الخصوص، قام البعض بتقليد الأنماط التي شاهدوها في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الكورية الجنوبية. ثم شهدت الموضة الكورية الشمالية تحولا مهما آخر بعد وصول الزعيم الحالي "كيم جونغ أون" إلى السلطة. وكانت زوجته "ري سول جو" هي مَن يُنسب إليه الفضل في تحطيم المفاهيم المسبقة عن الموضة.





ظهرت "ري" لأول مرة علنا بصفتها زوجة الزعيم في يوليو 2012، حيث لفتت الانتباه بأسلوبها المميز في الموضة، يشمل ارتداء أحذية ذات كعب عالٍ، وتنانير قصيرة وملابس ملونة متنوعة، مما أدى إلى إرساء معيار جديد للنساء الكوريات الشماليات. وبعد ذلك، أصبحت الملابس ذات التصميمات الأنيقة والمريحة والعملية موضة في كوريا الشمالية، حيث سعى السكان إلى اتباع أزياء أكثر حيوية وفردية. ولكن أين تصنع هذه الملابس؟





"يو نام وان":

في أعقاب الصعوبات الاقتصادية التي شهدتها كوريا الشمالية في منتصف التسعينيات، والتي يشار إليها غالبا باسم حقبة "المسيرة الشاقة"، انهار نظام الإمداد الحكومي، مما أدى إلى ظهور هياكل إنتاج أكثر استقلالية تعتمد على طلب المستهلكين، وأصبح كل من الإنتاج والتوزيع أكثر تنوعا. والآن يمكن للمستهلكين شراء الملابس عن طريق الطلب مباشرة من المنتجين الأفراد أو من خلال الأسواق. وتشمل فئات الملابس المنتجات التي يتم تصنيعها من خلال تقسيم العمل في عمليات صغيرة تضم أقل من عشرة أشخاص، والملابس المصنوعة في المصانع، والملابس المستوردة. ومن المثير للاهتمام أيضا الاتجاه المتزايد نحو تمييز المنتجات من خلال التركيز على العلامات التجارية وأسماء المصممين. على سبيل المثال، في عام 2023، تم تقديم علامة تجارية باسم "وايلد روز" في وسائل الإعلام بعد فوزها بالمركز الأول عن معطف نسائي في معرض. هناك أيضا حالات يتم فيها إبراز أسماء المصممين. على سبيل المثال، تشتهر المصممة "جي إين سوك" من علامة "راك وان" بتصميماتها المبتكرة وغير التقليدية، حيث تحظى بذلاتها بشعبية خاصة.





تقليديا، كانت تصميمات الملابس في كوريا الشمالية من إبداع معهد أبحاث الملابس التابع لوزارة الصناعات الخفيفة، المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية. وبمجرد الانتهاء من التصميمات، كانت توزع على مصانع الملابس في جميع أنحاء البلاد، ثم يتم توريد المنتجات المصنعة بناء على هذه التصميمات المعتمدة من الدولة إلى السكان من خلال المتاجر الكبرى أو المتاجر العامة. ولكن في الوقت الراهن، تتم إدارة الإنتاج والتوزيع في هيكل مختلط يجمع بين القطاعين العام والخاص. وتراعي هذه العملية متطلبات السكان في التصميمات.





"يو نام وان":

تتضمن أحدث اتجاهات الموضة في كوريا الشمالية خلق صورة شخصية وتوسيع نطاق التصميمات. وبشكل أكثر تحديدا، فإن خلق الصورة الشخصية يعني الابتعاد عن التركيز السابق على الأناقة والاتساق. الآن، هناك تركيز قوي على الملابس التي تعكس نوع جسم الفرد وخصائصه الفريدة وذوقه الشخصي. على سبيل المثال، قدمت صحيفة "مين جو جوسون" نصائح محددة، تشمل التوصية بالأنماط الأفقية أو المربعة للنساء طويلات القامة، والملابس ذات الياقات المفتوحة بشكل طبيعي للرجال قصيري القامة. وظهرت هذه الصيحة أيضا في معرض أقيم مؤخرا، حيث شوهد المشاركون وهم يجربون ملابس مختلفة أمام مرايا الواقع المعزز. هذا يوضح أن التكنولوجيا توفر تجربة غامرة للأفراد لاستكشاف وتجربة الأنماط الأكثر ملاءمة لأجسامهم. أما بالنسبة للأناقة، فهي تتجاوز مجرد الملابس المصممة خصيصا لتناسب الخصائص الفردية. فهي تشمل حاليا عناصر أزياء أخرى مثل الحقائب، ودبابيس الزينة، ودبابيس الشعر، والأوشحة، كما تراعي التناغم العام مع المكياج وتسريحات الشعر أيضا. علاوة على ذلك، بدأت تظهر أيضا الألوان الموسمية، وكل هذا يشير إلى أن الموضة الكورية الشمالية تتطور لتتجاوز مجرد الملابس، وتتكيف بشكل متزايد مع الخصائص الفردية وتوسع نطاق التعبير الشخصي.





الموضة هي وسيلة للتعبير عن الشخصية الفردية. لذلك، يقوم مصممو الأزياء بإعداد المواد والأنماط والألوان الأكثر ملاءمة بعناية، مع مراعاة كلٍ من مرتديها ومناسبة الارتداء. وبنفس هذه الطريقة تقريبا، تعمل ماركة الملابس النسائية "وايلد روز"، التي تحظى بشعبية بين النساء الكوريات الشماليات.





هناك تغيير مهم آخر وهو استخدام الإكسسوارات. وانعكاسا لهذا الاتجاه، تقدم معارض الملابس مجموعة واسعة من الإكسسوارات إلى جانب الملابس، بما في ذلك الأحذية والحقائب والبروشات والقبعات. لكن هذه التغييرات لا تقتصر على الملابس وحدها.





قبل عقد من الزمن فقط، كانت مستحضرات التجميل المنتجة في كوريا الشمالية تقتصر على العناصر الأساسية، لكنها تشمل حاليا عشرات الأنواع المختلفة من مستحضرات التجميل، من خلال أبحاث واختبارات مكثفة.





في اليوم العالمي للمرأة الموافق ليوم 8 مارس، تقيم كوريا الشمالية العديد من الفعاليات للنساء، كما يقدم الرجال هدايا من الزهور ومستحضرات التجميل لزوجاتهم وأمهاتهم وأخواتهم. وبالتزامن مع ذلك، تكشف مصانع مستحضرات التجميل المحلية عن منتجات جديدة. فما الذي أدى إلى هذه التغييرات في الموضة والتجميل في كوريا الشمالية؟





"يو نام وان ":

أولا، بدأت حواس ورغبات سكان كوريا الشمالية في مجال الموضة والتجميل تتزايد مع ظهور أسواق "جانغ ما دانغ"، التي انتشرت منذ التسعينيات. ومع دخول المنتجات والثقافة الأجنبية إلى البلاد من خلال الأسواق غير الرسمية، أبدى السكان اهتماما أكبر بالملابس. ونتيجة لذلك، بدأ ما يُعرف بجيل "جانغ ما دانغ" في التعبير عن نفسه بشكل أكثر نشاطا من خلال الموضة. هناك نقطة أخرى مهمة، وهي صورة "الدولة الاشتراكية المتحضرة" التي يؤكد عليها نظام "كيم جونغ أون". فمن خلال ملابس مواطنيها، ترغب كوريا الشمالية في أن تظهر للمجتمع الدولي أنها دولة حديثة وأنيقة ومتطورة. وأخيرا، تنفذ كوريا الشمالية "سياسة التنمية الإقليمية 20×10" منذ عام 2024، وهي تهدف إلى تحسين مستويات معيشة السكان من خلال بناء مجمعات صناعية، بما في ذلك مصانع للملابس، في 20 مدينة وبلدة كل عام على مدى 10 سنوات. وقد سلطت البلاد الضوء على نجاح هذه السياسة في مقالات إخبارية، مشيرة إلى أن هذه المصانع الإقليمية شاركت في معرض الملابس الربيعي لهذا العام.





يقول الخبراء إن التحولات في صناعات الموضة والتجميل في كوريا الشمالية هي ظاهرة متعددة الأوجه، كما تتماشى أيضا مع هدف سياسة نظام "كيم جونغ أون" المتمثل في تقديم كوريا الشمالية على أنها "دولة اشتراكية متحضرة".





يؤكد نظام "كيم جونغ أون" أن المكياج حق يتمتع به الأشخاص الذين يعيشون في دولة اشتراكية متحضرة وجزء من حياتهم الثقافية. ولذلك فإن التغييرات التي تشهدها قطاعات الموضة والتجميل في كوريا الشمالية حاليا هي بالفعل ذات مغزى كبير.





تعكس الملابس ومستحضرات التجميل في كوريا الشمالية الوجه المتطور للمجتمع، حتى في ظل الرقابة الصارمة. فقد بدأ سكان كوريا الشمالية في التعبير عن أفكارهم وشخصياتهم، بينما تعمل السلطات على تطوير صناعات الموضة والتجميل على مستوى الدولة. ويبقى أن نرى كيف ستغير هذه التوجهات المجتمع الكوري الشمالي.