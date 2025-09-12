المذيع شاكر بشر: الشعبُ الكوري دؤوبٌ ويحب العمل

عبر الهاتف الدولي بين العاصمة الكورية سيول والعاصمة المصرية القاهرة، يتحدث إلى القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو الأستاذ/ شاكر بشر، أقدم مذيع في القسم العربي، حيث يعبّر عن شكره على تذكر المستمعين له، ويعرب عن اشتياقه لهم جميعا.

ويحكي الأستاذ/ شاكر بشر عن مسيرته المهنية بعد أن ترك العمل في القسم العربي في نهاية التسعينيات، عقب 10 أعوام قضاها مذيعا في القسم العربي، ويتذكر بعض المواقف الطريفة خلال فترة عمله في الكي بي إس، خاصة فترة إقامة دورة الألعاب الآسيوية.

ويقول إن أفضل شيء فعله خلال فترة وجوده في كوريا هو إتقان وظيفة المراسل الإذاعي، حيث كان يراسل الإذاعات في كل من قطر والكويت ومصر، وأن أول شيء لاحظه في كوريا هو أن الشعبَ الكوري مثلُ الشعبِ العربي، شعبٌ متحفظ ولديه تقاليده الخاصة، كما يصف الشعب الكوري بأنه دؤوب ويحب العمل.

ويضيف الأستاذ/ شاكر بشر أن حياته أصبحت الآن أكثر انضباطا، حيث يحدد جدوله اليومي بناء على أوقات الصلاة، ويقول إنه أصبح مبرمجا على مواعيد الصلاة، مشيرا إلى أن سلوكه الملتزم خلال فترة وجوده في كوريا قد أثر على زميله الكوري أحمد بارك الذي قرر بناء على ذلك اعتناق الإسلام. ويدعو الأستاذ/ شاكر بشر جميع المستمعين إلى التفاعل مع القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو، والتفاعل مع ما يحدث في كوريا الجنوبية ويتم نقله عبر القسم العربي، معربا عن أمنيته بأن تتم إطالة فترة البث من أجل تلبية شغف المستمعين العرب بكوريا.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".