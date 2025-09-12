ثقافة الفراغات الجميلة

من ضمن عناصر الجمال في الثقافة الكورية التراثية، عنصر "الفراغ الجميل"، فلا شك أن الاهتمام في أي لوحة فنية يكون بالعناصر المرسومة التي تشغل مساحة اللوحة، وما لا يقل أهمية عن ذلك هو المساحات الفارغة التي وضعها الفنان في اللوحة. فحتى الحدائق تكتسب جمالها لا من تكلف تجميلها وتزيينها، بل لوضع الخطوط العريضة للطبيعة لتستعرض جمالها كيفما اتفق. وكذلك الموسيقى، فالنغمات والإيقاعات جميلة، ولكن الفراغات بينها لا تقل أهمية وجمالًا. ومن أمثلة ذلك أمثلة ذلك في الموسيقى مقطوعة "سوجيه تشون 수제천" ضمن المقطوعات الملكية التراثية، فبعد فترة من العزف المحموم الذي تقوده البيري، وعندما تتوقف البيري، تملأ آلتا الهيغم والديغم الفراغ بلطف. وتُضفي إيقاعات طبل الجانغو والبوك سحرهما على الموقف. وهو ما جعل هذه المقطوعة توصف بأنها ترنمات هادئة وليست مجرد معزوفة، وبأنها أكثر المقطوعات الموسيقية الملكية التراثية الشرقية إبداعًا.





فنانون من التراث: "كيم صُنغ-جين 김성진"

هو "كيم صُنغ-جين 김성진" عازف الديغم. ويعتبر وريث الفنان العظيم "كيم كييه-صُن". وكان "كيم كييه-صُن" قد تُوفي في عام 1943، فتولى "كيم صُنغ-جين" قيادة النشاطات الإذاعية التي كان أستاذه يؤديها قبل وفاته، وكان عندها شابًّا في العشرينيات من عمره. وبدأ في لفت الانتباه إليه. وقد قضى حياته متفانيًا في أداء عمله كعازف في الأوركسترا الوطنية، وكمعلم للموسيقى التراثية في المعهد الوطني للموسيقى التراثية. وتنقسم الموسيقى الكورية التراثية إلى المقطوعات المعزوفة والأغاني الشعبية، والنوع الأول مثل "سو جيه تشون" التي استمعنا إليها في بداية الحلقة، وغيرها من المقطوعات الملكية، أما الأغاني الشعبية التراثية "مين يو" أو "سانجو" فهي من الموسيقى الشعبية. ويسود في عصرنا الحالي خلط النوعين أو عزفهما معًا، ولكن في الماضي كان الفصل واضحًا، وقضى "كيم صُنغ-جين" حياته الموسيقية كلها يعزف "جونغ أك" فقط. ولأن مقطوعات "جونغاك" غالبًا ما تعزف كأوركسترا جماعية، فمن الصعب تسجيلها من الكنوز التراثية الوطنية، ولكن الفنان "كيم صُنغ-جين" كان أول من يحصل على الإجازة الرسمية في العزف على الديغم.





آلة التونغسو وآلة الديغم

آلة التونغسو هي آلة موسيقية تصدر أنغامًا تشبه الديغم. والديغم هي آلة نفخية تنفخ وهي ممسكة أفقيًّا، أما التونغسو فتنفخ رأسيًّا. وكلاهما به الغشاء الـ"تشونغ كونغ 청공" الذي يُخرج صوتًا مميزًا في الآلات النفخية التراثية. ولإصداره يكون هناك ثقب في المزمار منفصل عن الثقوب الأخرى التي يؤدي سدها وفتحها بالأصابع إلى إصدار النغمات، ثم يُغطى ذلك الثقب بغشاء رقيق، وكلما نفخ العازف في بوقه اهتز ذلك الغشاء مُخرجًا الصوت المذكور.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع:

-"سو جيه تشون 수제천" أداء الأوركسترا الوطنية للموسيقى التراثية

-أغنية "تشون هيانغا" بصوت "كيم سو-هي" وعزف "كيم ميونغ-هوان" على البوك

-"سانغ ريونغ سان 상령산" ضمن "بيونغ جو هوي سانغ 평조회상" بعزف "كيم صُنغ-جين" على الديغم

-"هون تشون سو 헌천수" بعزف "كيم جُنغ-سنغ" على التونغسو، و"باك جُنغ-مين" و"لي جي-يونغ" على التشيلو، وإيقاعات "لي غيُو-بُنغ"

-أغنية "ريكناو غنادكا 리크나우그나드카" أداء "أكدان كوانغ تشيل"

-أغنية "كانغووندو تيبيك شي دونغ جوم دونغ ساشيرينغي 강원도 태백시 동점동 싸시랭이" بصوت "باك يونغ-جين 박영진"

-أغنية "ساشيرينغي سوري 사시랭이소리" أداء "شينغ شينغ 씽씽"

-"جانغي تاريونغ" المأخوذة من ألعاب "جانغي نوري"، نستمع إليها بصوت "تشوي غن-سُون 최근순" و"تشوي أون-هو 최은호" و"باك جين-ها 박진하" و"لي نا-هيون 이나현"، بمصاحبة أوركسترا كيونغي لموسيقى شيناوي

-"آراري كيوبيك 아라리큐빅 1" بأداء كيونغي كاياغم أنسامبل