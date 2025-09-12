الثقافة تجمع كوريا ومصر في الذكرى الـ30 على إقامة العلاقات الدبلوماسية

تواصل كوريا الجنوبية ومصر احتفالاتهما الممتدة على مدار هذا العام بالذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية المتميزة في القاهرة، والتي تعكس عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين الكوري والمصري.

وتشمل هذه الفعاليات معرضا وحفلا موسيقيا، بما يبرز قيم التبادل الثقافي ودوره في توطيد أواصر التعاون بين البلدين.

ويجري تنظيم الفعاليات برعاية وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، من خلال مؤسسة كوريا للتبادل الثقافي الدولي، وبالتعاون مع الأرشيف الرئاسي الكوري ووزارتي الخارجية والثقافة في مصر.

وضمن هذه الفعاليات، يستضيف متحف الفن الإسلامي بالقاهرة المعرض الخاص بعنوان "هام- ما نحمله معا" في الفترة من الحادي عشر وحتى الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري.

ويستمد المعرض اسمه من تقليد "هام" الكوري، وهو صندوق هدايا رمزي يُقدم في المناسبات المهمة، مثل الزفاف، ليجسد البدايات الجديدة والوفاء بالوعود، ويعكس هذا المعني الروح العميقة للمشاركة بين كوريا ومصر.

وشهد عشاق الموسيقى في القاهرة مساء اليوم الجمعة حفلا استثنائيا بدار الأوبرا المصرية، حيث قدمت مطربة السوبرانو الكورية العالمية "تشو سو مي" أول ظهور لها في مصر، بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني.

وتضمن هذا الحفل باقة متنوعة من أرقى مقطوعات الأوبرا الكلاسيكية، ومختارات من الأغاني الكورية الشهيرة، إلى جانب أعمال موسيقية مختارة خصيصا لتجسد عمق الروابط الثقافية بين كوريا ومصر.

ومن جانبه، أكد رئيس مؤسسة كوريا للتبادل الثقافي الدولي "بارك تشانغ شيك" أن هذه الفعاليات ليست فقط مجرد مناسبة لإعادة التأكيد على صداقة الثلاثين عاما بين كوريا ومصر، ولكنها أيضا محطة بارزة لتعزيز التعاون الثقافي المستقبلي.

وأعرب "بارك" عن أمله في أن تسهم هذه الفعاليات في بناء المزيد من التفاهم المتبادل بين الشعبين الكوري والمصري، بما يرسخ العلاقات الثقافية ويدفعها نحو آفاق جديدة خلال العقود المقبلة.

وفي سياق متصل، ستشارك كوريا الجنوبية كضيف شرف في مهرجان القاهرة الدولي للفنون، وهو ما سيشكل إضافة جديدة للحوار الثقافي بين البلدين.