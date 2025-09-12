رئيس النادي الثقافي الكوري في طنجة يصدر أول كتاب لتعليم اللغة الكورية

تم إصدار أول كتاب لتعليم اللغة الكورية باللغة العربية في المغرب بعنوان "تعليم اللغة الكورية" من تأليف الأستاذ "معاد الأندلوسي"، أستاذ اللغة الكورية ورئيس النادي الثقافي الكوري في مدينة طنجة.

كما يشغل "الأندلوسي" أيضا منصب مراسل فخري للخدمات الثقافية والإعلامية لدى وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية.

ويعد هذا الكتاب خطوة رائدة في تعزيز التعرف على اللغة والثقافة الكورية في المغرب، ويحتوي على شرح مبسط وشامل للمبتدئين مع جداول مفردات، وقواعد نحوية، وتمارين عملية لتسهيل تعليم اللغة الكورية بسرعة وفعالية.

وقد بدأ المؤلف "معاد الأندلوسي" رحلته مع اللغة الكورية منذ سنوات بدافع الفضول والإعجاب بهذه الثقافة الغنية والعميقة.

وما بدأ كهواية بسيطة سُرعان ما تحول إلى شغف حقيقي، ثم إلى رسالة حياة، حيث وجد في اللغة الكورية أكثر من مجرد كلمات وقواعد، ووجد فيها بوابة لفهم حضارة عظيمة وشعب يقدر القيم والجمال والتقاليد والانضباط.

وخلال مسيرته، كرّس "الأندلوسي" وقته وجهده للتعلم، ثم للتعليم، ثم للمشاركة في بناء جسور ثقافية بين المغرب وكوريا الجنوبية.

ونظم العشرات من الفعاليات، وقاد مبادرات للتعريف بالثقافة الكورية، وأسس ناديا ثقافيا أصبح مرجعا للراغبين في استكشاف هذه الثقافة.

وأعرب المؤلف "الأندوسي" عنن أمله في أن يكون كتابه بداية لرحلة المبتدئ وبوابته إلى عالم اللغة الكورية.