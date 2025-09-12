وفد من المعهد الوطني للغة الكورية يزور ألسن جامعة عين شمس المصرية

قام وفد من المعهد الوطني للغة الكورية بزيارة لكلية الألسن بجامعة عين شمس المصرية. وكان في استقبال الوفد الكوري، رئيس جامعة عين شمس الدكتور "محمد ضياء زين العابدين"، ونائبة رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الدكتورة "أماني أسامة كامل"، وعميدة كلية الألسن ورئيس قسم اللغة الكورية بالجامعة الدكتورة "سلوى رشاد".

وضم الوفد الكوري كلا من الدكتورة "لي صنغ يونغ" والدكتورة "جانغ مي كيونغ" المسؤولتين عن نشر برنامج "كي- تيتشر" لعام 2025، والذي يهدف إلى تدريب معلمي اللغة الكورية حول العالم، وإعداد المتخصصين الراغبين في أن يصبحوا مدرسين للغة الكورية وآدابها مستقبلا.

وأعرب الوفد الكوري عن تقديره لجامعة عين شمس وكلية الألسن، مشيدا بالنجاحات التي يحققها قسم اللغة الكورية كأول وأقدم قسم للغة الكورية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد الوفد أيضا الرغبة في تعزيز التعاون المثمر بما يسهم في استمرار القسم في تخريج كوادر متميزة تلعب دورا رياديا في توطيد العلاقات بين كوريا الجنوبية ومصر.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة "سلوى رشاد" عميدة كلية الألسن أن استضافة وفد المعهد الوطني للغة الكورية تعكس المكانة العلمية والريادة التي يتمتع بها قسم اللغة الكورية بالكلية، مشيرة إلى حرص الكلية على مد جسور التعاون الأكاديمي والبحثي بما يسهم في إعداد خرجين متميزين قادرين على تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين مصر وكوريا الجنوبية.

كما أعربت عن سعادتها بهذه الزيارة، ودعت طلاب القسم إلى الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية والفرص الأكاديمية المشتركة التي تتيحها مثل هذه اللقاءات، مؤكدة أن مستقبلهم المهني يبدأ من استثمار تلك الفرص ليكونوا سفراء للثقافتين المصرية والكورية على حد سواء.