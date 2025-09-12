فنان يحطم الحدود

كان "بيك نام-جون" فنانًا تجريبيًّا يحطم حدود الفن والموسيقى، وقد نشط في مجموعة "فلاكسس" في ستينيات القرن الماضي، وكان رائدًا في مجال تحطيم الحدود الفنية القائمة. فأقدم مرة على تحطيم البيانو، ومرة أخرى على قص ربطة عنق أحد أفراد الجمهور، وكانت هذه محاولات لإدخال الجمهور في العمل الفني. وقد اعتبر التلفاز أحد الوسائط الفنية، فجعله بطلًا لعدد من أعماله الفنية مثل "بوذا التلفاز"، و"التلفاز المغناطيسي" و"التلفاز الأقدم على الإطلاق" وغيرها من الأعمال الفنية التي حرص على بث رسائله الفلسفية من خلالها، فبدأ بذلك مجال فن الوسائط المتعددة في كوريا.





"من أجل البيانو"، واحد من أعمال "بيك نام-جون" الفنية

(على اليسار) "التلفاز المغناطيسي"، (على اليمين) "بوذا التلفاز"

تواصله مع العالم من خلال "صباح الخير يا سيد أورويل" في الأول من يناير عام 1984، استخدم "بيك نام-جون" الأقمار الصناعية لبث عرضه الفني لأربع دول مختلفة في الآن ذاته، في عمل هو الأول من نوعه. وقد وافق عمله الجو الدستوبي للكاتب "جورج أورويل"، وقد شارك في عمله الفني الذي أتاح مساحة للتواصل عدد من الفنانين العالميين مثل "جون كيج" و"يوسوب بويز"، وشاهد العرض 25 ألف متفرج. وكان هذا العرض رمزًا لفن الوسائط المتعددة الذي يعد واسطة تربط بين الفن والمجتمع.





"صباح الخير يا سيد أورويل" (1984)

جائزة الأسد الذهبي في بينالي فينيسيا شارك الفنان "بيك نام-جون" في بينالي فينيسيا عام 1993، وتنبأ فيه بالمجتمع في عصر الإنترنت من خلال مفهومًا أسماه "الطريق الإلكتروني السريع"، حيث استخدم التلفاز والدراجة ليربط بين عدد من الشخصيات الرمزية من الشرق والغرب، مثل شخصية "دان غون" من التراث الكوري وشخصية "جنكيز خان وغيرها، وحصل على أعلى جائزة، وهي جائزة الأسد الذهبي، عن عمله هذا، وبعد هذا صار يُطلق عليه لقب الـ"مايسترو"، وضمن مكانًا دائمًا في الفن العالمي الحديث.





فوز الفنان "بيك" بجائزة الأسد الذهبي في بينالي فينيسيا

ميراث "بيك نام-جون" واصل الفنان "بيك نام-جون" إبداعه من خلال عروضه الفنية حتى بعد إصابته بالسكتة الدماغية. ومن خلال فنه الذي يحطم الحدود بين الفن والتقنية، وبين الشرق والغرب، وريادته في الفن عبر الفيديو والوسائط، لا يزال أثره عميقًا في الفن الحديث حتى في القرن الحادي والعشرين.



