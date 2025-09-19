عودة فرقة بيغ بانغ التاريخية في كوتشيلا 2026

ⓒ THE BLACK LABEL, Galaxy Corporationl, RND Company

أعلنت فرقة بيغ بانغ انضمامها إلى مهرجان "كوتشيلا 2026" كخطوة أولى للاحتفال بالذكرى العشرين لترسيمها.

ووفقا للتشكيلة المعلنة لمهرجان "كوتشيلا فالي للموسيقى والفنون"، أكبر مهرجان موسيقي في العالم، والتي صدرت في تمام الساعة 12:00 صباحا بتوقيت أمريكا الشمالية، ستصعد الفرقة بكامل أعضائها إلى مسرح "كوتشيلا 2026" العام القادم، لتُحيي بذلك الذكرى السنوية العشرين لترسيمها.

وسوف تُحيي الفرقة حفلا على المسرح الرئيسي للمهرجان الذي سيُقام في مدينة إنديو في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، يومي 12 و19 أبريل 2026. وصرحت الفرقة بأن هذا الأداء يتجاوز كونه مجرد عودة للمسرح، فهو يمثل خلاصة مسيرتها الموسيقية التي امتدت لعقدين من الزمن. وأضافت الفرقة أن هذا الحفل يُعد الإشارة الأولى للاحتفال بمرور 20 عاما على تأسيسها، ومن المتوقع أن يُسجل كعودة أسطورية تُقام على أحد أكثر المسارح التي تُثير حماس عشاق الموسيقى حول العالم.

ومع انضمامها إلى قائمة النجوم لهذا العام التي تضم فنانين عالميين مثل جاستن بيبر، وسابرينا كاربنتر، وكارول جي، تقف فرقة بيغ بانغ الآن جنبا إلى جنب مع هؤلاء النجوم.