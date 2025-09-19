إدريس بوودينة: الحلم أصبح واقعا

مستمع القسم العربي القديم السيد/ إدريس بوودينة من المملكة المغربية، والمقيم حاليا في الولايات المتحدة، زار مقر القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو، بمناسبة عيد ميلاد القسم العربي الخمسين، حيث قال إن اللقاء بأعضاء القسم العربي كان مثل حلم وأصبح واقعا.

ويحكي السيد/ إدريس بوودينة عن مسيرته في الاستماع للقسم العربي من قبل أن ينتشر استخدام الإنترنت، وكذلك عن صداقاته مع المستمعين الآخرين، ويقول إنه خطط للرحلة إلى كوريا وزيارة القسم العربي منذ أكثر من سنة، معربا عن تقديره لكل من عمل في الإذاعة العربية في الكي بي إس على مدار 50 عاما.

يتحدث السيد/ بوودينة أيضا عن انطباعاته عن مدينة سيول ورحلته إلى كوريا، حيث تذكر ما كان يستمع إليه في برنامج سيول بانوراما، ويعرب عن اندهاشه لوجود شبكة ضخمة من المواصلات في سيول، كما يتحدث أيضا عن رحلاته المتعددة إلى الكثير من دول العالم، ويقول إنه لا يحب المقارنة بين كل دولة وأخرى، لأن لكل منها طابعا خاصا، مع تفضيل زيارة الدول العربية على الأخرى بسبب الراحة في اللغة والطعام وغيرها.

وحول الاحتفال بالعيد الخمسين على انطلاق القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو، ودور الإذاعة عموما في المستقبل، يقول السيد/ بوودينة إن البث يتحول إلى المجال الرقمي أكثر، معربا عن تقديره للكي بي إس لاستمرار البث الإذاعي الدولي، ويدعو المستمعين لإثبات حضورهم وتواصلهم مع الإذاعة لكي تواصل دورها.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



