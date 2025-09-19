صغير وكبير

إذا فكرنا جيدًا، لوجدنا أن جسم الإنسان يحوي على عدد مهول من الكائنات الدقيقة تقارب عدد خلاياه، وهي تساعد الإنسان في عمليات عديدة مثل عملية الهضم مثلًا، وإن كان بعضها قد يسبب الأمراض، فجسم الإنسان هو العالم والكون كله بالنسبة لهذه الكائنات الدقيقة. والإنسان نفسه لا يعدو كونه كائنًا من الكائنات الدقيقة في الفضاء الواسع الشاسع. وإذا نظرنا للأمر بهذه الطريقة لتقزمت عندنا آثار كل إنجاز كبير وكل إخفاق ضخم في حياة إنسان.





فنانون من التراث: "أوه جُنغ-سُوك 오정숙"

ولدت في 1935 في منطقة "جين جُو" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ". ويقال إن والدها كان مولعًا بأغاني البانسوري، وإنه كان يستغل كل فرصة من أجل عزف طبل الكوينغواري. وربما ورثت "أوه جونغ-سُوك" حب الفن عن والدها، فعندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها شاهدت عرضًا مسرحيًّا موسيقيًّا، وغبطت فنانة التراجيديا المسرحية الأولى حينها، الفنانة "باك أُك-جين" فالتحقت بالفرقة المسرحية من فورها. ثم انتقلت في العام التالي لذلك إلى فرقة "كيم يون-سُو 김연수" المسرحية، وقد أصبح قائد الفرقة معلمها الأبدي. وقد بدأت "أوه جُنغ-سُوك" في تعلم البانسوري واحدة واحدة بدءًا من عام 1972، حتى أتقنتها جميعًا. ويقال إنها بعد كل عرض لإتقانها واحدة من تلك الأغاني، كانت تعتزل لمائة يومٍ تتدرب خلالها على نسختها الإبداعية الخاصة منها. وفي عام 1974، وبينما كانت تؤدي عرضها لإتمام تعلمها لـ"سُو كونغا"، توفي "كيم يون-سُو". ولما كانت لم تنتهِ من الغناء بعد، لم يخبرها أحد بما حدث، إذ تقرر كتم خبر وفاته لئلا يوترها الأمر فتعجز عن إتمام الحفل. وبعد إنهاء الغناء الذي استغرق عدة ساعات، عرفت الخبر، فترى كيف كان إحساسها؟ لا شك أن صدمتها كانت كبيرة، وأن قدر الفقد كان عظيمًا، ولكنها وجدت سلواها في فكرة أنها أتقنت فن معلمها بما يكفي لإيصاله للأجيال التالية، وفي ذلك تخليدًا لذكراه. ولذلك ففي حفل التكريم الكبير الذي أقيم في 1975، حصلت "أوه جُنغ-سُوك" على جائزة الرئاسة في أول المسابقات، وكرمت، إذ نجحت في نقل الأغاني بنفس طريقة معلمها ونفس أسلوبه الذي كان يشدد على أهمية التمثيل أثناء غناء أغاني البانسوري القصصية.





الجنائز في التراث

تعتبر الجنائز أمرًا فرديًّا خاصًّا في العصر الحديث. أما في العصور القديمة، فقد كانت كل قرية تعيش أسرها وعائلاتها معًا، ولذلك كانوا يتقاسمون كل مناسبة معًا، وكانت حالات الوفاة أمرًا يتقاسمه جميع من في القرية. فكانوا يتعازون، ويعدون الأطعمة الخاصة بالجنائز، ويخففون عن أهل المتوفى، ويحملون تابوته معًا إلى مثواه الأخير. وكان التابوت هو الهدية الأخيرة للمتوفى. إذ كان يُزين وتزين العربة التي تحمله بالزهور وكأنها عربة عرس ملونة مبهجة، وينزل بتابوته هذا إلى التراب. وكانت الأغنية الجنائزية التي يغنونها للتخفيف من حزن أهل المتوفى وشحن قوتهم لحمل التابوت هي "سانغيو سوري 상여소리" أو "هنغ سانغ سوري 행상소리".





قصيدة "جانغ جين جُو سا 장진주사"

كتب الشاعر التراثي "سُنغ كانغ جُنغ تشول 송강 정철" قصيدة خمرية بعنوان "جانغ جين جُو سا 장진주사"، وتقول بعض أبياتها:

تجرع كأسًا، وكأسًا أخرى

فهذا الجسد سيُغطى ويربط بعد موته

ويركب عربة مزينة تحمل تابوته

وسوف يتبعه الكثير من الباكين

وإذا رحلت فمن سيسقيك كأسًا جديدًا؟

وقد توارثت الأجيال هذه القصيدة الخمرية كأغنية من أغاني الكاغوك.





المقطوعات المقدمة خلال حلقة هذا الأسبوع:

- "أون ها سُو 은하수" أداء "كونغ ميونغ"

- "كانغ غوون-سُون" نتبعها بأغنية "كوول سوغيه كوول 거울 속의 거울" أو مرآة داخل مرآة، أداء فرقة "نامو"

- مقطع من أغنية "سوكونغا" بصوت "أوه جُنغ-سُوك" وعزف "كيم تشونغ-مان" على طبل البوك

- "بوم نيريو أوندا 범 내려온다"، أداء "لي نال-تشي"

- "سانغيو سوري 상여소리" أداء "لجنة الحفاظ على أغاني كويانغ التراثية"

- "جانغ جين جو 장진주 – 한 잔 먹사이다" بصوت "جو سُون-جا"