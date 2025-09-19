اختتام مهرجان الثقافة العربية الـ18 في سيول وكوانغ جو بكل نجاح

اختُتم مهرجان الثقافة العربية الثامن عشر، الذي أُقيم في كل من سيول وكوانغ جو، بنجاح كبير بتنظيم الجمعية الكورية العربية وبرعاية وزارة الخارجية الكورية.

ويستهدف هذا المهرجان السنوي الذي انطلق منذ عام 2008 تعزيز شبكة التبادل الثقافي بين كوريا والعالم العربي، وتعميق فهم الجمهور الكوري للثقافة العربية.

وخاصة هذا العام، اكتسب المهرجان بُعداً إضافياً بمناسبة الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا ومصر، حيث دُعيت فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية المصرية لتقديم عروض فنية في سيول وكوانغ جو.

وفي يوم 6 سبتمبر، أُقيم برنامج بعنوان "الدول العربية البعيدة والقريبة" على مسرح رقم 3 بالتعاون مع المجمع الثقافي الآسيوي في كوانغ جو حيث جمع بين ندوة حوارية وعروض فنية في أمسية واحدة.

وقدّم الإعلامي المصري "سامي رشاد" إلى جانب البروفسور الفخري "هوانغ بيونغ ها" من جامعة تشوسون أحاديث ممتعة حول الثقافة العربية.

وبالإضافة إلى ذلك، عرضت فرقة يون هي للفنون التقليدية الشعبية الكورية رقصة الأسد وسامول نوري أي موسيقى إيقاعية تُعزف باستخدام أربع آلات إيقاعية كورية.

واختُتم الحفل بعرض مميز لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية التي تأسست عام 1964 في مدينة بورسعيد المصرية حيث أبهرت الحضور بفنون موسيقية ورقصات شعبية مصرية متنوعة تعكس ألوان الثقافة العربية.