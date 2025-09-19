يقيم الفنان التشكيلي التونسي "أحمد لعروسي" معرضا فرديا حاليا تحت عنوان "ما وراء الآفاق" في مركز فيرجيه الفني في العاصمة سيول.

وقد انطلق معرضه الأول في كوريا يوم 12 من الشهر الجاري وسيستمر حتى يوم 26، حيث يتناول الخيال والتكنلوجيا والإمكانيات اللامحدودة للمستقبل.

وقد بدأ هذا الفنان مسيرته الفنية منذ طفولته، وقدم أعماله بشكل مكثف على الساحات الدولية في تونس وإيطاليا، وحصل على عدة جوائز عن أعماله في فن الغرافيتي واللوحات الجدارية، كما تم تثبيت أحد أعماله الفنية العامة في ساحة برشلونة بوسط مدينة تونس.

ويضم معرض "ما وراء الآفاق" خمسة من أبرز أعمال الفنان، وهي: "صدى الصمت" و"الجسد المضيء" و"كيمياء الكبرياء" و"الحلم الأزرق" و"الجلد الموصل" بالإضافة إلى أعمال جديدة.

وتتناول هذه الأعمال موضوعات معاصرة مثل الحرية والهوية والعلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، مما يتيح للمشاهدين مجالا واسعا للتفسير.

وقد زار الفنان لعروسي كوريا لحضور حفل افتتاح المعرض الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، حيث أعرب عن أمله في أن تدفع أعماله المشاهدين إلى التأمل الداخلي واكتساب منظور جديد.