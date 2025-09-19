الحلقة السادسة والعشرين: التراث الكوري وتحوله إلى تراثٍ إنسانيٍّ عام

التراث الإنساني العالمي لليونسكو

تعمل منظمة اليونسكو على حماية ونشر التراث الثقافي والطبيعي الذي يحمل قيمة إنسانية شاملة. وفي عام 1972، عُقد ما يعرف باسم "اتفاقية اليونسكو للتراث العالمي"، ووفقًا لهذه الاتفاقية يتفقد وفدُ اليونسكو الآثار التاريخية والثقافية والطبيعية المتفردة، ويدرجون ما يوافق المعايير منها في قائمة التراث الإنساني العالمي. وتكتسب هذه الآثار اهتمام الجميع، إذ تصبح محطًّا للفخر الوطني، وتزيد قيمتها السياحية، وتصبح محطًّا للدعم الدولي للحفاظ عليها.





أوائل الآثار الكورية المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو في عام 1995، مثل تمثال "صك كوراك" ومعبد "بول كوك" ومستودع معبد "هيه إين سا" ومقابر "جونغ ميو" الملكية

ⓒ KBS

التراث الإنساني الكوري شاركت كوريا في اتفاقية التراث الإنساني عام 1988، وكان أول ما سجل من التراث الكوري ضمن التراث العالمي لليونسكو في عام 1995 تمثال "صك كوراك" ومعبد "بول كوك" ومستودع معبد "هيه إين سا" ومقابر "جونغ ميو" الملكية. أما معبد "بول غوك" فهو من المعابد البوذية الأيقونية التي تتجاوز البوذية لتحاول مقاربة العالم أجمع، وأما "صك كورام" فهو تمثال صخري يمثل بوذا في لحظة التنوير. أما مستودع معبد "هيه إين سا" فهو المستودع الذي أُنشئ في القرن الثالث عشر لحفظ ما يعرف بالـ"تريبتيكانا كوريانا"، وهي النصوص البوذية الكاملة المحفورة على 80 ألف لوحٍ خشبي، وتتميز بتصميم مميز يتيح التهوية الطبيعية. أما "جونغ ميو" فهي المقابر الملكية لملوك وملكان جوسون، وهي تتميز بجمالها الإنشائي الرصين وظهور العناصر الفكرية الجنائزية. ثم أضيفت المزيد من الآثار الكورية إلى القائمة، مثل قصر "تشانغ ضُك" وقلعة "هوا صُنغ" في سوون، و"جو سون وانغ ننغ" وجزيرة "هوا سان" في جيجو، وغيرها من عناصر التراث الكوري الثري، وتتضمن قائمة التراث الإنساني العالمي حاليًا 17 من الآثار الكورية.





طقوس جونغ-ميو الجنائزية

ⓒ KBS

التراث الكوري في تراث اليونسكو الإنساني غير الملموس عندما سُجلت مقابر "جونغ ميو" الملكية في تراث اليونسكو، سُجلت معها المراسم والموسيقى الجنائزية التراثية التي تُعقد في ذلك المكان، وهي من التراث الثقافي غير الملموس. وتبع ذلك تسجيل المزيد من التراث الثقافي غير الملموس، مثل أغاني البانسوري، وثقافة "كيم جانغ" لإعداد الكيمتشي، وأغاني "آريرانغ"، وغيرها. كما سجلت العناصر التاريخية الأخرى، مثل سجل الحروف الكورية، والسجلات اليومية لملوك وملكات "جوسون"، ومتعلقات ثورة الثامن عشر من مايو، وغيرها.





من السجلات التاريخية الكورية

ⓒ KBS

عرض للبانسوري من برنامج الكي بي إس الخاص: البحث عن الأسر المشتتة

ⓒ KBS

إسهامات كوريا في حماية التراث العالمي مع تسجيل "جيك جي" ضمن التراث الإنساني العالمي، أطلقت مدينة "تشونغ جو" "جائزة جيك جي" في عام 2004. وفي عام 2023، افتتح أول مركز للتراث الإنساني العالمي لليونسكو في مدينة "تشونغ جو". ومن المخطط إنشاء لجنة للتراث العالمي لليونسكو في مدينة بوسان في عام 2026، كما تساهم كوريا إيجابيًّا في دعم الحفاظ على التراث الإنساني العالمي في البلدان النامية.



