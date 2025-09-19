ⓒ Pinkfong Company

تُعاد صياغة أغنية الأطفال الشهيرة "بيبي شارك دو دو دو دو دو دو"، المعروفة باسم "بينكفونغ بيبي شارك" (Pinkfong Baby Shark)، لتصبح قطعة موسيقية أوركسترالية.

وأعلنت شركة "ذا بينكفونغ كومباني" في 18 من الشهر الجاري عن إطلاق عمل موسيقي تعاوني خاص "بينكفونغ بيبي شارك" في 19 من الشهر نفسه، من أداء أوركسترا لندن السيمفونية . (LSO)

يأتي هذا العمل الموسيقي بمناسبة الذكرى العاشرة لعلامة الملكية الفكرية الشهيرة "بينكفونغ بيبي شارك". وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها أوركسترا لندن السيمفونية، التي تأسست عام 1904، لإصدار عمل موسيقي مع شخصية كورية، وفقا لما ذكرته شركة "ذا بينكفونغ كومباني".

وتقدم أوركسترا لندن السيمفونية (LSO) أغنية "بينكفونغ بيبي شارك" بتوزيع أوركسترالي كامل، باستخدام آلات مثل الكمان، والفيولا، والفلوت، والهارب.

وقد تم تسجيل العمل في "LSO Saint Luke's" في لندن، وهو مكان له تاريخ يمتد لـ300 عام. وتولى الملحن كايل غوردون، الذي شارك في إنتاج الموسيقى التصويرية لفيلمي "أوبنهايمر" و "فروزن 2"، التوزيع الموسيقي والقيادة.

وسوف يتم تضمين العمل الموسيقي في القرص الفينيل (LP) التذكاري بمناسبة الذكرى العاشرة لأغنية "بينكفونغ بيبي شارك" الذي سيصدر لاحقا، كما سيتم إصداره كعمل منفرد بشكل منفصل.

كما ستطلق شركة "ذا بينكفونغ كومباني" محتويين مصورين: فيديو موسيقي للأداء الحي من أداءLSO ، وفيديو موسيقي بنسخة رسوم متحركة.

أوقد ُطلقت أغنية الأطفال "بينكفونغ بيبي شارك" لأول مرة على يوتيوب في نوفمبر 2015، وتم إصدارها كعمل موسيقي في عام 2017. وفي عام 2019، دخلت مخطط بيلبورد "هوت 100" الرئيسي للأغاني المنفردة في الولايات المتحدة، وحصلت مؤخرا على شهادة "5X بلاتينيوم" من جمعية صناعة التسجيلات البريطانية، لتكون أول أغنية كورية تحقق ذلك.