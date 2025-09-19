ⓒ CUBE Entertainment

تلقت أغنية ووقي المنفردة الأولى 'Motivation'، التي صدرت في 16 من الشهر الجاري، اهتماما واسعا من وسائل الإعلام الرئيسية والمخططات الموسيقية في الخارج.

وأشارت مجلة فوربس (Forbes) الأمريكية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية مؤخرا إلى أن "ووقي تُظهر موقفا مليئا بالثقة بالنفس أكثر من أي وقت مضى"، موضحة أن الأغنية الرئيسية 'M.O.' مستوحاة من موسيقى الهيب هوب بوم باب (Boom Bap) في التسعينيات، وتجسد ثقتها واستقلاليتها وطبيعتها الجريئة.

وصفت مجلة كلاش (CLASH) الموسيقية البريطانية الأغنية قائلة: "سؤال 'ما هو دافعك (Motivation)?' قاد ووقي في رحلة من الأفكار العديدة"، وأضافت أن ووقي أرادت من خلال هذا العمل إظهار جانب مختلف من شخصيتها من خلال التعبير عن قوتها وثقتها. كما أشادت بمهاراتها ككاتبة أغاني من خلال كلماتها الواثقة والصريحة.

من جهتها، ذكرت مجلة بانوراما (Panorama) الإيطالية أن "ووقي سعت دائما إلى الأصالة، وهذا النشاط المنفرد هو تتويج لمسيرتها المستمرة والمذهلة". كما سلطت الضوء على قيمتها كفنانة مبدعة من خلال أغانيها التي ألفتها بنفسها، قائلة: "ووقي ليست مجرد مؤدية، بل هي فنانة ترسم مسارها المهني بنفسها. لقد تجاوزت الحدود، وتعيد تعريف قصتها باستمرار، وهذا ما يجعل مسيرتها كفنانة عالمية مثيرة للإعجاب".

وتبرهن الأرقام على الاهتمام العالمي بأغنية ووقي المنفردة الأولى 'Motivation'. فمباشرة بعد إصدارها، تصدَّرت الأغنية قائمة الألبومات الرقمية الأكثر مبيعا يوميا على أكبر منصتين موسيقيتين في الصين، وهما كيو كيو ميوزيك (QQ Music) و كوغو ميوزيك (KuGou Music)، وحصلت أيضا على شهادة ذهبية من كيو كيو ميوزيك فور صدورها. كما وصلت الأغنية الرئيسية 'M.O.' إلى قمة المخطط الفوري لمنصة بوغز (Bugs) الموسيقية المحلية، وتصدر الفيديو الموسيقي الخاص بها قائمة يوتيوب لأكثر الفيديوهات مشاهدة خلال 24 ساعة.

من ناحية أخرى، سيتم افتتاح متجر مؤقت احتفالا بإصدار أغنية ووقي 'Motivation' في سبع مدن آسيوية تباعا ابتداء من يوم 19 من الشهر الجاري.