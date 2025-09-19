ⓒ HYBE

أعلنت شركة الترفيه الكورية العملاقة هايب (HYBE) ، إحدى أبرز شركات الكيبوب، عن دخولها إلى السوق الهندية التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة.

وكشفت الشركة في الـ23 من الشهر الجاري عن تأسيس فرع محلي لها في مومباي باسم "هايب إنديا"، ليكون بذلك الفرع الخامس لها خارج كوريا، بعد فروعها في اليابان، والولايات المتحدة، وأمريكا اللاتينية، والصين.

وقد تبنت "هايب إنديا" شعارا لمهمتها هو "حتى يصبح صوت الهند قصة عالمية". وفي إطار تحقيق هذه الرؤية، تخطط الشركة لإطلاق اختبارات أداء وإنشاء نظام تدريب متكامل يتناسب مع السوق المحلية بهدف رعاية المواهب الفنية، بالإضافة إلى دعم أنشطة فنانيها الحاليين في الهند.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية نظرا للإمكانات الهائلة للسوق الهندية، التي تعد ثاني أكبر سوق في العالم من حيث عدد مستخدمي خدمات البث الموسيقي، 185 مليون مستخدم، فضلا عن كونها دولة ضخمة يبلغ عدد سكانها 1.46 مليار نسمة. وإلى جانب ذلك، تشهد شعبية الكيبوب نموا متسارعا، حيث أظهر مسح أجرته "المؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي" أن نسبة الاستماع إلى أغاني الكيبوب في الهند زادت بنسبة 362% في عام 2023 مقارنة بعام 2018.

وبحسب تصريحات هايب، فإن اختيار مومباي جاء لكونها "مركزا للثقافة والترفيه، حيث تتجمع فيها صناعات بوليوود والفنون الحديثة ومختلف فنون الأداء". وأضافت الشركة أن تأسيس الفرع في الهند هو جزء من استراتيجية ’الموطن المتعدد، النوع المتعدد‘ التي تهدف إلى قيادة السوق المحلية من خلال تقديم أعمال فنية تتناسب مع ثقافة وخصائص كل منطقة. وتُركز هذه الاستراتيجية، التي يقودها رئيس مجلس إدارة هايب بانغ سي هيوك، على دمج نظام إنتاج الكيبوب مع الأسواق المحلية لاكتشاف ورعاية فنانين على مستوى عالمي.