TXT تتعاون مع اليونيسف في حملة عالمية لدعم الصحة العقلية للشباب

ⓒ Big Hit Music

ستطلق فرقة TXT تومورو باي توقيذر حملة لدعم الصحة العقلية للأطفال والشباب، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف.

وأعلنت شركة بيغ هيت ميوزيك، التي تتولى إدارة الفرقة، في السادس والعشرين من الشهر الجاري، عن توقيع TXT شراكة رسمية مع المقر الرئيسي لليونيسف ولجنتها الوطنية في كوريا.

وستقومTXT ، بالتعاون مع اليونيسف، بتنفيذ حملة "معا من أجل الغد" TOGETHER FOR TOMORROW التي تهدف إلى دعم الصحة العقلية للجيل الصاعد حول العالم.

تقوم حملة "معا من أجل الغد" على مبدأ أن التعاطف هو حجر الزاوية للصحة النفسية، وتحث على فهم الآخرين دون أحكام مسبقة للعمل معا نحو بناء مستقبل أفضل.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء الفرقة بـكاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، في مقر المنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية يوم الثلاثين من الشهر الجاري بالتوقيت المحلي، كما سيحضرون مراسم التوقيع في اليوم نفسه، حيث يسلطون الضوء على رسالة الحملة وطموحاتهم المتعلقة بنشاطاتها.

وفي هذا الصدد، قالت TXT: "نحن حريصون على إيصال رسالة مفادها أن المستقبل المشرق يمكن أن يتحقق بالتكاتف لا بالانفراد. نأمل أن تكون هذه الأنشطة المتنوعة مع اليونيسف مصدرا للعزاء والقوة للكثيرين".