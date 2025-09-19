ⓒ Mnet

أعلن برنامج 'Boys 2 Planet' عن ميلاد فرقة الكيبوب الجديدة ALPHA DRIVE ONE ألفا درايف ون. وتم اختيار ثمانية أعضاء كأعضاء نهائيين للترسيم، وهم: لي سانغ وون، تشاو ووانشين، خو شينلونغ، كيم كون وو، جانغ جياهاو، لي ري أوه، جونغ سانغ هيون، وكيم جون سيو.

وقد شهدت الحلقة النهائية المباشرة من برنامج 'Boys 2 Planet' على قناة Mnet، والتي بُثت في الخامس والعشرين من الشهر، تسجيل أعلى نسبة مشاهدة للبرنامج على الإطلاق، لتختتم موسمه بنجاح باهر. وصل تقييم المشاهدات المنزلية إلى ذروته مسجلا 1.4%، كما احتل المركز الأول في تصنيف نسب المشاهدة للفئة المستهدفة 15-39 عاما وفئة الذكور والإناث 20-49 عاما.

وعلى منصة البث التدفقي الكورية "TVING"، تجاوزت حصة البث المباشر للبرنامج 95% من إجمالي البث في الوقت الفعلي. كما تضاعف تدفق البث المباشر العالمي عبر منصة Mnet Plus حوالي ست مرات مقارنة بالأسبوع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج 'Boys 2 Planet'، الذي بدأ بثه لأول مرة في 17 يوليو، شهد مشاركة أكبر عدد من المتسابقين في تاريخ برامج المسابقات، حيث تقدم له 160 متسابقا. وبعد رحلة استمرت نحو ثلاثة أشهر، تم اختيار الأعضاء الثمانية النهائيين.

ومن المقرر أن تنشط هذه المجموعة على الساحة العالمية لمدة خمس سنوات قادمة. وتعد فترة نشاطهم هذه أطول مقارنة بفرق الكيبوب الأخرى التي تخرجت من تجارب أداء Mnet السابقة. ولهذا السبب، من المتوقع أن يكون من الأسهل عليهم التوغل واكتشاف السوق العالمية بالاعتماد على هذه الخطة طويلة الأمد.