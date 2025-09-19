ⓒ STARSHIP Entertainment

احتفل نادي المعجبين الرسمي لفرقة مونستا إكس MONSTA X، "مونبيبي"MONBEBE، بذكراه السنوية العاشرة.

في السادس والعشرين من الشهر الجاري، كانت فرقة مونستا إكس قد نشرت رسالة تهنئة مكتوبة بخط اليد عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس مونبيبي.

في الصور التي تم الكشف عنها، عبّر الأعضاء عن امتنانهم للمعجبين بعبارات محبة مثل: "أنا سعيد جدا لأن جميع الأعضاء تمكنوا من الاحتفال معا، وأهنئ مونبيبي بصدق بعيد ميلادها العاشر"، و"أنتِ ثمينة جدا ومحبوبة أكثر لأننا نستطيع أن نتقاسم كل اللحظات، سواء كانت حزينة أو سعيدة"، و"أحبك يا مونبيبي!".

كما اختتمت الفرقة بنجاح البث المباشر الذي كان قد رفع توقعات المعجبين، والذي أُقيم بمفهوم "مقهى عيد الميلاد" عبر الإنترنت، حيث قالوا: "نحن نهنئكم أكثر من أي شخص آخر، وسنجعلكم تقضون يوما ذا معنى"، و"هيا لننفخ الشموع معا ولنقم بحفلة عيد الميلاد التي أعددناها بشكل جيد". وأضافوا تعهدا: "سنحرص على أن نكون أكثر سعادة. فلنبق معا في المستقبل أيضا".

وفي تمام الساعة السابعة مساء يوم السادس والعشرين من هذا الشهر، تواصلت فرقة مونستا إكس مع المعجبين من خلال البث المباشر للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس نادي المعجبين، تحت عنوان 'WELCOME TO MONBEBE BIRTHDAY CAFE' عبر قناتها الرسمية على يوتيوب. بالإضافة إلى ذلك، أثرت الفرقة عيد الميلاد العاشر لمونبيبي من خلال الكشف عن مقاطع خاصة عبر قناة يوتيوب الرسمية ومنصة المعجبين العالمية للثقافة الكورية "بيريز" Berriz، وكذلك صور بالكاميرا الفيلمية ولقطات ثابتة عبر منصة بيريز.

وتفتخر مونستا إكس ومونبيبي برابطة قوية لدرجة أنهما يُعتبران نموذجا للعلاقة المثالية بين الفنان والمعجبين في مشهد الكيبوب، حيث ظلت فرقة مونستا إكس تظهر حبها الخاص لمعجبيها باستمرار من خلال مختلف حفلات توزيع الجوائز والبث والمقابلات، بينما وقفت مونبيبي بصمت إلى جانبهم، مما جعل العلاقة أكثر صلابة. على وجه الخصوص، أدت الكيمياء بينهما، القائمة على الثقة والمودة، إلى ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل وأدت إلى ظهور مونبيبي جديد، مما أحدث تأثيرا إيجابيا.

وقد تطورت فرقة مونستا إكس لتصبح فنانين عالميين، وتفخر بكل ألبوم بجودة عالية ونمو موسيقي. احتفلت الفرقة بالذكرى السنوية العاشرة لترسيمها في مايو الماضي، ونجحت مؤخرا في العودة كفرقة كاملة بعد حوالي خمس سنوات من خلال ألبومها المصغر 'ذا إكس' THE X، مواصلة قصة الفريق بقوة، واستحوذت على قلوب المعجبين في الداخل والخارج مرة أخرى بـ"الموسيقى التي يمكنك الوثوق بها، والأداء الذي يمكنك الاعتماد عليه". تتزايد التوقعات حول نوع الذكريات الممتعة التي ستصنعها مونستا إكس ومونبيبي معا في المستقبل، بعد أن ساروا في نفس الطريق دون تغيير لمدة 10 سنوات.