افتتح "مركز مين يونغي للعلاج"، الذي تم إنشاؤه بفضل تبرع بقيمة 5 مليارات وون كوري من قبل شوقا، واسمه الحقيقي هو "مين يونغي"، عضو فرقة BTS، في الطابق الأول من قاعة جيجونغكوان بمستشفى سيفيرانس في سيول يوم 30 سبتمبر.

وقد تم إنشاء مركز مين يونغي للعلاج بناء على التبرع الذي قدمه شوقا بمبلغ 5 مليارات وون لمستشفى سيفيرانس للأطفال في يونيو الماضي. يحتوي المركز، المجهز بـتدابير أمان، على غرف للعلاج اللغوي والسلوكي، بالإضافة إلى غرف للعلاج الجماعي بالموسيقى والمهارات الاجتماعية مجهزة بالكامل بأنظمة صوتية وعزل صوتي. علاوة على ذلك، تُعرض في منطقة انتظار أولياء الأمور أعمال الفنان التشكيلي المصاب باضطراب طيف التوحد، لي كيو جاي، والمعروف بأعماله الخشبية.

ومنذ النصف الثاني من العام الماضي وحتى النصف الأول من هذا العام، قدم شوقا خدمة تطوعية موسيقية، حيث التقى بالأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد برفقة الأستاذة تشون كون آه. وخلال هذه العملية، شارك شوقا والأستاذة تشون في تطوير برنامج جماعي للمهارات الاجتماعية يدمج الموسيقى في العلاج، وأطلق عليه اسم "MIND" (موسيقى، تفاعل، شبكة، تنوع)، ليُنشئا بذلك أول نظام علاجي واستقلالي مُدمج بالفنون على مستوى المستشفيات الجامعية في العالم. وستتولى الأستاذة تشون منصب مديرة مركز مين يونغي للعلاج.

وقالت الأستاذة تشون: "في مركز مين يونغي للعلاج، لا نكتفي بتعليم الأطفال الموسيقى لزيادة فعالية العلاج فحسب، بل نعلمهم أيضا المهارات الاجتماعية". وأضافت: "نتوقع أن تتحسن النظرة إلى الإعاقة بشكل كبير عندما يرى الجمهور الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد وهم يسعون لتحقيق الاستقلال في المجتمع"