تستعد فرقة الفتيات الكورية لي سيرافيم LE SSERAFIM للعودة بأول أغنية فردية لها بعنوان "SPAGHETTI" في 24 أكتوبر الجاري، لتنهي بذلك غيابا استمر حوالي سبعة أشهر منذ إصدار ألبومها المصغر الخامس"HOT".

وأعلنت الفرقة عن خبر إصدار الأغنية الفردية الجديدة في تمام الساعة 00:00 يوم 29 سبتمبر عبر منصة المعجبين العالمية ويفيرس. وقد حرصت لي سيرافيم على إثارة حماس الجمهور، حيث قدمت تلميحا جذابا حول مفهوم الأغنية بعبارة: "جاذبية لا يمكن الإفلات منها، مثل السباغيتي المتشابكة".

ستبدأ لي سيرافيم حملتها الترويجية رسميا في 9 أكتوبر مع إطلاق محتوى بعنوان ."EAT IT UP!" بعد ذلك، من المقرر أن تُصدر الفرقة الإعلان التشويقي للفيديو الموسيقي يوم 22 أكتوبر، على أن يتم الكشف عن الأغنية الفردية والفيديو الموسيقي الكامل في الساعة 1:00 ظهرا يوم 24 أكتوبر.

في غضون ذلك، اختتمت فرقة لي سيرافيم مؤخرا جولتها العالمية الأولى "2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ "، حيث قدمت 27 عرضا في 18 منطقة، مما أسر المعجبين حول العالم. ومن المقرر أن تقيم الفرقة حفلاتها الموسيقية الإضافية، الإنكور، في قبة طوكيو لأول مرة في 18 و 19 نوفمبر.