توايس تُبرز ألوان سولوهات الـ9 في صور ألبوم 'TEN' الجديدة

ⓒ JYP Entertainment

كشفت فرقة توايس TWICE عن مجموعة إضافية من الصور التشويقية لألبومها الخاص 'TEN: The story Goes On'.

وفي هذا السياق، تستعد توايس لإصدار ألبومها الخاص 'TEN: The story Goes On' وأغنيتها الرئيسية 'ME+YOU' في 10 أكتوبر. ولإثارة حماس الجمهور، نشرت وكالة JYP للترفيه محتوى تشويقيا متنوعا، شمل الجدول الزمني، والفيلم التمهيدي، والغلاف الإلكتروني، ونظرة خاطفة، وصور المفهوم، وذلك عبر قنوات توايس الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما نجح في لفت أنظار المعجبين حول العالم، الفاندوم: ONCE.

وحديثا، وتحديدا في منتصف ليل 30 سبتمبر، كشفت الفرقة عن ثاني مجموعة صور تشويقية، وهي صور تعبّر عن أجواء الأغاني الفردية للتسعة أعضاء والمضمنة في الألبوم الجديد. وقد ظهرت الشخصية الفريدة لكل عضوة بوضوح في الصور الفردية، وذلك من خلال استخدام الإكسسوارات المتعلقة بمواضيع الأغاني المنفردة، مثل الكعكة المكتوب عليها اسم الأغنية المنفردة، وقهوة 'ديكافيين' أو قطعة 'شطرنج'، بالإضافة إلى الأزياء التي تعكس أجواء الأغاني. أما الصورة الجماعية، فقد أبرزت هالة الأعضاء التسعة معا. ومن المؤكد أن هذا الإعلان التشويقي، الذي يُبرز كلا من العمل الجماعي القوي، نقطة قوة توايس، والجاذبية الفردية لكل عضوة، سيزيد من الترقب للألبوم الخاص.

وبالحديث عن الألبوم، فقد شارك أعضاء توايس بأنفسهم في صياغة أفكار كلمات الأغنية الرئيسية'ME+YOU'، كما شارك المنتج البارز في عالم الكيبوب، KENZIE، في كتابة وتلحين الأغنية. ومن المقرر إصدار الألبوم الجديد 'TEN: The story Goes On' رسميا في 10 أكتوبر، الساعة 1:00 ظهرا، وهو الألبوم الذي يضم الأغنية الجديدة والأغاني الفردية التسع التي تم الكشف عنها في العروض المنفردة خلال الجولة العالمية السادسة .

في سياق آخر، تحتفل توايس هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لترسيمها، وللاحتفال بهذه المناسبة، ستلتقي الفرقة بالمعجبين من خلال حفل لقاء المعجبين لوف يونيفرس لعام 2025، والذي سيُقام في قاعة هواجيونغ للألعاب الرياضية بجامعة كوريا في سيول، يوم 18 أكتوبر، الساعة 5:00 مساء. وستكون هذه الفعالية بمثابة احتفال بالذكرى العاشرة مع ONCE الذين قدموا لهم اهتماما ودعما كبيرين حتى ترسخت مكانتها كـ"فرقة الفتيات العالمية الأبرز".