سيول تؤكد أن حل الدولتين مفتاح لتحقيق سلام مستدام بين فلسطين وإسرائيل

ⓒ Ministry of Foreign Affairs

أكد وزير الخارجية الكوري "تشو هيون" موقف سيول بأن حل الدولتين للقضية الفلسطينية الإسرائيلية هو السبيل لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.

جاءت تصريحات الوزير "تشو" هذه خلال ترؤسه، بصفته الرئيس الحالي لمجلس الأمن، اجتماعا للحوار التفاعلي بين مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية عقد يوم السابع والعشرين من سبتمبر الماضي.

وأشار "تشو" إلى أن النزاعات والأزمات في كل من قطاع غزة واليمن وليبيا وسوريا تشكل تهديدات خطيرة على السلام والأمن الدوليين، ودعا مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية إلى المشاركة في جهود المجتمع الدولي الرامية إلى منع النزاعات وترسيخ السلام من خلال التواصل والتعاون.

وأضاف أن الحكومة الكورية ستواصل الانخراط في جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى تحقيق حل الدولتين.