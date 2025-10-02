إقامة مسابقة كويز أون عرب 2025 للكوريين في سيول

أقامت الجمعية الكورية العربية مسابقة "كويز أون عرب 2025" للكوريين يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر الماضي في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية.

وجاءت إقامة هذه المسابقة بتنظيم مشترك مع الجمعية الكورية لدراسات الشرق الأوسط، وسفارة دولة قطر لدى كوريا الجنوبية، وبرعاية وزارة الخارجية الكورية.

وشارك في مسابقة هذا العام 129 كوريا من طلاب الجامعات وموظفي الشركات، والذين يهتمون بالشؤون العربية، حيث جرت المسابقة بشكل ممتع من خلال أسئلة متنوعة، منها أسئلة الصواب والخطأ.

وقد دارت منافسة شديدة للفوز بالمركز الأول، الذي فاز به "جانغ يونغ هون" الطالب في كلية الترجمة بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، كما حصل "جانغ" على جائزة مالية تقدر قيمتها بمليونيْ وون، أي ما يعادل حوالي 1400 دولار.

وتلته في المركز الثاني الطالبة في قسم اللغة العربية بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية "بارك سونغ جو"، ثم في المركز الثالث الطالب في قسم اللغة الفارسية بنفس الجامعة "لي مين أوك"، وحصلا على جائزة مالية تبلغ مليونا و500 ألف وون لكل منهما.

وعلى هامش المسابقة، أقيمت فعاليات مختلفة نظمتها سفارة دولة قطر لدى سيول، منها معرض للحرف اليدوية، وتجربة لارتداء الأزياء العربية ورسم الحناء والخط العربي.

وقد ساعدت تلك الفعالياتُ المشاركين الكوريين على تعزيز فهمهم للثقافة العربية.

كما تم تقديم عروض موسيقية ورقصات عربية تقليدية، مما أتاح للمشاركين فرصة للتعرف على الثقافة العربية بشكل أوسع وأعمق.

وفي كلمة ألقتها في حفل افتتاح المسابقة، قالت رئيسة القسم التنفيذي للجمعية الكورية العربية "بارك جو هيه" إن كوريا الجنوبية والدول العربية تجري تبادلات في مختلف المجالات، منها الاقتصاد والثقافة، معربة عن أملها في أن تكون المسابقة فرصة لشباب الجيل الجديد في كلا المنطقتين لفهم بعضهم البعض بشكل أعمق.

وبدورها، قالت رئيسة الجمعية الكورية لدراسات الشرق الأوسط الدكتورة "كواك سون ريه" إنها سعيدة للغاية لأنها تأكدت من خلال المسابقة أن هناك عددا كبيرا من الشباب الكوريين المهتمين بالشؤون العربية.

ومن جانبه، أشار سفير دولة قطر لدى سيول "خالد بن إبراهيم الحمر" إلى أن مسابقة "كويز أون عرب" أظهرت الغنى والتنوع للثقافة العربية، وكانت فرصة لتعزيز العلاقات بين دولة قطر وكوريا الجنوبية.