تنظيم عرض موسيقي تقليدي كوري في المتحف القومي للحضارة المصرية

ضمن الاحتفالات بمرور 30 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر، ينظم المركز الثقافي الكوري بالقاهرة عرضا موسيقيا يوم الثامن من أكتوبر الجاري على مسرح المتحف القومي للحضارة المصرية في مدينة الفسطاط.

ويأتي هذا الحدث في إطار فعاليات أسبوع كوريا الذي يشمل أيضا أمسية السياحة الكورية وبطولة السفير للتيكوندو.

ويقدم العرض فرقة "تامتي" الكورية، وهي فرقة تأسست في عام 2003 وتضم 4 من ذوي الإعاقة.

وتشتهر الفرقة بأسلوبها المميز الذي يجمع بين الإيقاعات الكورية التقليدية المعروفة باسم "سامول نوري" والتجارب البصرية والموسيقية المعاصرة، في رسالة فنية تؤكد قدرة الموسيقى على بث الأمل وتجاوز التحديات.

وعلى مدى أكثر من عقدين، قدمت الفرقة أعمالا مبتكرة تمزج بين الموسيقى والقصص الشخصية والوسائط المتعددة، ووفرت لجمهورها تجارب فنية استثنائية ساهمت في نشر الموسيقى الكورية التقليدية عالميا، وفي الوقت ذاته عززت الوعي بقضايا الإعاقة وأبرزت طاقات أصحاب الهمم.

وتعكس هذه الرحلة الطويلة للفرقة وصولا إلى مصر روح الإصرار والتحدي لدى أعضاء الفرقة، لتتجاوز المناسبة كونها احتفالية فقط، بل تصبح رسالة أمل تحمل في طياتها تحديات وآمالا جديدة.

وسوف يتضمن العرض الموسيقي مزيجا بين آلة هيهغوم، وهي عبارة عن قيثارة كورية تقليدية، والأورج، وتتداخل معه إبداعات فرقة الموسيقى العالمية "جونغ ميونغ" ليقدموا معا لوحة فنية ثرية تمزج بين الأصالة والابتكار، وتمنح الجمهور تجربة موسيقية استثنائية تعكس روح التواصل بين كوريا الجنوبية ومصر.

وفي كلمته بهذه المناسبة، شدد مدير المركز الثقافي الكوري بالقاهرة "أوه سونغ هو" على أن العرض الموسيقي يجسد عمق العلاقات بين كوريا ومصر، ويؤكد الدور الحيوي للثقافة في تعزيز التفاهم والتقارب بين الشعبين الكوري والمصري.