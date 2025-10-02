كوريا الجنوبية تمول مشروعات بـ38 مليون دولار في سوريا

أعلنت كوريا الجوبية عن تمويلها لمشروعات للمساعدات الإنسانية في سوريا بقيمة 38 مليون دولار.

وتم الإعلان عن ذلك خلال حفل رسمي أقيم يوم الثلاثاء الماضي في فندق "رويال سميراميس" في دمشق.

وسيتم تنفيذ المشروعات بالمشاركة مع 4 وكالات تابعة للأمم المتحدة لدعم الأطفال والأسر في سوريا.

وستحصل منظمة اليونيسيف بموجب هذه المشروعات على 15 مليون دولار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على 10 ملايين دولار، وبرنامج الأغذية العالمي على 10 ملايين دولار، ومنظمة الصحة العالمية على 3 ملايين دولار.

وقد تم في شهر أبريل الماضي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية وسوريا بتوقيع اتفاقية بهذا الشأن في دمشق بين وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" ونظيره السوري "أسعد الشيباني".

وجاء ذلك بعد قطيعة استمرت أكثر من 20 عاما نتيجة تركيز الرئيس السوري السابق "بشار الأسد" على تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية على حساب كوريا الجنوبية.