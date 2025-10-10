مروة زهران: الأدب الكوري يمثلنا جميعا

في مقابلة هاتفية بين كوريا والولايات المتحدة، تقول الأستاذة/ "مروة زهران" المترجمة المصرية المتخصصة في ترجمة الأدب الكوري إلى اللغة العربية، إنها وُفقت حتى الآن في ترجمة 9 أعمال كورية، تنوعت بين الخيال العلمي والفلسفة والروايات والقصص، كما ترجمت عدد من الروايات والقصص العربية إلى اللغة الكورية. وتضيف أن لديها خطط لترجمة أعمال من الأدب المصري والأدب الفلسطيني، مشيرة إلى عدد من الأعمال الأدبية العربية والكورية المفضلة لديها، وتعبر عن اعتقادها بأن الأدب الكوري الحديث يغطي جميع المشاعر الإنسانية، أينما كان الإنسان، حيث إن هناك حالة من نشاط الأدب الكوري التي أصبح من خلالها يمثلنا جميعا بعدما خرج من المحلية إلى العالمية. كما تتحدث الأستاذة مروة عن الترجمة من اللغة الكورية إلى اللغة العربية عبر لغة ثالثة، وتقول إن ذلك يضيّع الكثير من روح النص الأصلي.









وتحكي الأستاذة مروة زهران عن كيفية حضورها إلى كوريا وحياتها فيها، وتقول إن شخصيتها تشكلت في كوريا، وتضيف أنها عاشت لفترة في اليابان أيضا، وهناك اتضح لها أن الثقافة واللغة الشعب كلها مختلفة عن كوريا على عكس ما يعتقد الكثيرون. وتؤكد الأستاذة مروة أنها وجدت عزاءً كبيرا في الترجمة والكتابة خلال فترة الغُربة التي قضتها مع أسرتها في كل من كوريا واليابان والولايات المتحدة. وتوجه المترجمة المصرية مروة زهران بعض النصائح المهمة لطلاب اللغة الكورية، منها الإلمام بعدد من العلوم والمعلومات العامة وتأثيرات التكنولوجيا الحديثة في الترجمة. المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



