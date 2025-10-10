ⓒ KOZ Entertainment

أعلنت فرقة بوي نيكست دور المؤلفة من الأعضاء: سونغهو، ريو، ميونغ جاي هيون، تايسان، ليهان، وونهاك، عن تفاصيل ألبومها الجديد، حيث نشرت مساء يوم 3 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة فيديو قائمة مقطوعات ألبومها المصغر الخامس "The Action" عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب القائمة المعلنة، يضم ألبوم "The Action" ما مجموعه خمس تراكات، هي: الأغنية الرئيسية "Hollywood Action"، بالإضافة إلى أغاني "Live In Paris"، و"JAM!"، و"Bathroom"، و"있잖아" (It's Okay).

ولإظهار مشاركتهم الفعالة، شارك العضو ليهان في كتابة وتأليف الأغنية الرئيسية، لينضم بذلك إلى ميونغ جاي هيون، وتايسان، ووونهاك، الذين يشاركون باستمرار في إعداد وكتابة أغاني الفرقة.

يُذكر أن ألبوم "The Action"، المقرر طرحه في 20 أكتوبر الساعة السادسة مساء بتوقيت كوريا، يجسد رغبة فرقة بوي نيكست دور الكبيرة في النمو والتطور. كما يعكس الألبوم عزمهم وإصرارهم على اتخاذ خطوات جريئة وتقدمية للمضي قدما في مسيرتهم.