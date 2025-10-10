ⓒ PLEDIS Entertainment

كشفت فرقة تي دَبليو إس TWS المكونة من الأعضاء: شينيو، دُوهون، يونغجاي، هانجين، جيهون، كيونغمين، يوم 4 أكتوبر في الساعة العاشرة مساء عن قائمة مقطوعات ألبومها المصغر الرابع "play hard" عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما أُعلن، يضم الألبوم الجديد ما مجموعه ست أغنيات تشمل الأغنية الرئيسية "OVERDRIVE" والأغنية التي تم إصدارها مسبقا في 22 سبتمبر وهي "Head Shoulders Knees Toes"، إلى جانب الأغاني الفرعية"HOT BLUE SHOES"، و"Caffeine Rush"، و"overthinking"، "내일이 되어 줄게" سأصبح غدك.

يُشار إلى أن أعضاء فرقة TWS قد أدرجت أسماؤهم في قائمة المشاركين في التأليف لأول مرة في هذا الألبوم. يبرز اسم العضو جيهون ضمن قائمة كتاب كلمات الأغنية الرئيسية "OVERDRIVE". وتصف هذه الأغنية المشاعر المتفجرة والقلب المتوهج لأعضاء TWS وهم غارقون في حب شيء ما.

بالإضافة إلى ذلك، شارك العضو دُوهون في كتابة كلمات الأغنية الأخيرة "내일이 되어 줄게" سأصبح غدك. وقد أضاف دُوهون كلمات هذه الأغنية التي تعتبر أغنية مخصصة للمعجبين Fan Song، معبرا عن مشاعر TWS الصادقة تجاه قاعدتهم الجماهيرية 42، اسم نادي المعجبين.

ومن المقرر إصدار ألبوم TWS المصغر الرابع "play hard" يوم 13 أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت كوريا.