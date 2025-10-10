ⓒ THE BLACK LABEL

ستعود فرقة الفتيات مياو MEOVV بقيادة تيدي الذي أنتج الموسيقى التصويرية لفيلم "K-Pop Demon Hunters".

وتستعد الفرقة لإصدار أغنيتها الرقمية المنفردة الجديدة "BURNING UP" يوم 14 من الشهر الجاري. وقد كشفت شركةThe Black Label ، يوم 8، عن فيديو تشويقي للمقطع المصور الخاص بالأغنية الجديدة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها.

يُظهر الفيديو عضوات MEOVV وهن في تحول جذاب، يَسْتَعْدِدْنَ لوضع اللمسة النهائية على صيف كان الأكثر سخونة على الإطلاق. وتلفت الأنظار إطلالتهن المميزة التي تتضمن مكياج "حروق الشمس sunburn" الذي يرمز للحرارة، بالإضافة إلى تنسيقات أزياء تعكس إحساس مواسم متعددة.

جدير بالذكر أن MEOVV كانت قد أصدرت أول ألبوم مصغر لها "MY EYES OPEN VVIDE" في مايو الماضي، وقامت بأنشطة ترويجية ناجحة بأغنيتيها الرئيسيتين "HANDS UP" و "DROP TOP".

سيتم إصدار الأغنية الرقمية المنفردة الجديدة لفرقة MEOVV بعنوان "BURNING UP" في تمام الساعة 6 مساء يوم 14 من الشهر الجاري.