G-DRAGON يشعل حلبة الفورمولا 1 في سنغافوره بحضور تاريخي

اجتذب الفنان جي-دراغون G-DRAGON أكثر من 65 ألف شخص في حلبة سباق الفورمولا 1 في سنغافوره، مسجلا بذلك أكبر حشد على الإطلاق في تاريخ سباقات الفورمولا 1 هناك.

جاء ذلك خلال ترؤسه لقائمة الفنانين الرئيسيين في حفل "سباق جائزة سنغافوره الكبرى للفورمولا 1 لعام 2025" (2025 FORMULA 1 SINGAPORE GRAND PRIX)، الذي أُقيم على مسرح "بادانغ ستاديوم" (Padang Stage) في حلبة مارينا باي بشوارع سنغافوره، يوم 3 أكتوبر. يُشار إلى أن سباق سنغافوره الكبير هو مهرجان عالمي يمثل خريف سنغافوره والمسرح الرمزي الذي استضاف أول سباق ليلي في تاريخ الفورمولا 1، وقد شارك جي-دراغون فيه جنبا إلى جنب مع الأسطورة إلتون جون كفنانين رئيسيين.

ويُعد هذا الحفل أول ظهور لـجي-دراغون في سنغافوره منذ حوالي 8 سنوات، وتحديدا منذ جولته العالمية الثانية التي عُقدت عام 2017 تحت عنوان."Act III, M.O.T.T.E World Tour" وفي يوم الحفل، تجاوز عدد الحضور 65 ألف شخص، وهو ما يمثل أكبر عدد من الجماهير في تاريخ حفلات الفورمولا 1.

وبمجرد ظهور جي-دراغون بعد انقطاع الإضاءة، انفجر المعجبون المحليون هاتفين باسمه الحقيقي كوان جي يونغ تعبيرا عن حماسهم. وردا على هذا الترحيب، قدم جي-دراغون عرضا استمر لأكثر من ساعة ونصف، تضمن مجموعة متكاملة من الأغاني، بدءا بإصداراته الجديدة مثل "PO₩ER" و "HOME SWEET HOME" و"TOO BAD"، وصولا إلى أغانيه الشهيرة مثل "MichiGO" و "One of a Kind" و ."Crayon"

في غضون ذلك، تستمر في سنغافوره حتى يوم 13 من الشهر الجاري الجولة العالمية لمعرض "G-DRAGON Media Exhibition: Übermensch"، الذي استضافته كل من شركة غالاكسي كوربوريشن، وهي شركة عالمية للترفيه والتكنولوجيا تعتمد على الذكاء الاصطناعي والشركة الحالية لـجي-دراغون، بالتعاون مع شركة حلول المحتوى Creative Mut.