أعلنت الجمعية الوطنية للثقافة الآسيوية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية مؤخرا عن إقامة معرض للتعاون والتبادل الثقافي والفني بعنوان "أهلا، بيت فاطمة" من أجل تقديم الحياة والثقافة في غرب آسيا إلى الجمهور الكوري.

وافتتح المعرض في متحف الأخبار التابع لمركز الثقافة الآسيوية في الأول من أكتوبر الجاري وسيستمر حتى السادس والعشرين من نفس الشهر.

ويتمحور هذا المعرض حول شخصية "فاطمة" الافتراضية التي ترمز للحياة والثقافة والتقاليد في الدول العربية بما في ذلك الأردن والسعودية وفلسطين وسوريا ويهدف إلى مشاركة قيم الضيافة الثقافية والقيم المجتمعية.

ويتكون المعرض من ثلاثة أقسام رئيسية. في القسم الأول بعنوان "المناظر الطبيعية والناس في الأردن"، يمكن للزوار الاطلاع على مشاهد من الحياة اليومية والضيافة في الأردن بالإضافة إلى آثار الحياة التاريخية التي صنعتها الصحراء والمدن القديمة.

ويقدم القسم الثاني بعنوان "غرفة معيشة فاطمة، مركز الضيافة" تجربة مباشرة لفلسفة الضيافة وثقافة السكن الفريدة في الدول العربية، وذلك في مساحة أعيد تصميمها لتمثل "المجلس"، وهو غرفة الاستقبال التقليدية في السعودية.

أما القسم الثالث والأخير بعنوان "خزانة ملابس فاطمة" فيعرض الكثير من الأزياء النسائية التقليدية لبلاد الشام وهي مجموعة تعود ملكيتها إلى "مركز الطراز" في الأردن.

هكذا، يتيح هذا العرض لمحة عن ثقافة نساء غرب آسيا اللاتي نسجن قصصهن وحياتهن اليومية من خلال هذه الملابس.

وتتوقع الجمعية الكورية أن يتجاوز هذا المعرض مجرد الاستمتاع الفني، ليصبح أساسا لتوسيع التفاهم المتبادل والتضامن من خلال إيجاد نقاط التقاء ثقافية بين غرب آسيا وكوريا، بل وبين المنطقة الآسيوية بأكملها.