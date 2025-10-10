غلوبال لايف شيرنغ تقدم مساعدات إنسانية إلى كل من سوريا ولبنان

ⓒ GLOBAL LIFE SHARING

قالت منظمة "غلوبال لايف شيرنغ" الإنسانية العالمية مؤخرا إن مديرها "كيم جونغ نام" التقى يوم 18 من شهر سبتمبر الماضي في القصر الرئاسي اللبناني، بالرئيس اللبناني "جوزيف عون" ووزير ووكيل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، حيث ناقشوا سبل التعاون المشترك في مجالي الصحة والتبادل الثقافي.

يشار إلى أن المنظمة قدمت مساعدات طبية بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات و300 مليون وون كوري إلى لبنان وسوريا منذ عام 2023 إلى شهر أبريل من هذا العام.

وقام المدير كيم الذي شغل سابقا منصب رئيس الجالية الكورية في سوريا، بنشر وتوزيع رياضة التيكوندو في كل من لبنان وسوريا.

وقالت المنظمة إن الرئيس اللبناني قيَّم جهود المدير كيم خلال اللقاء قائلا إن لبنان دولة دعمت كوريا بمبلغ 50 ألف دولار أمريكي خلال الحرب الكورية، وأن الدعم الإنساني الذي أظهرته "غلوبال لايف شيرنغ" وكذلك أنشطة التبادل الثقافي من خلال التيكوندو، هي رصيد ثمين لتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

ومن ناحية أخرى، تسلم المدير كيم الذي زار لبنان منذ الخامس عشر من الشهر الماضي، رسالة شكر على الدعم الدوائي من مسؤولين في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية السورية كانوا في زيارة للبنان خلال نفس الفترة.