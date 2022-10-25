



职业：演员

出生日期：1978年6月28日

出生地：忠清南道保宁

身高：167cm

血型：A型

学历：檀国大学话剧电影专业

MBTI：INTJ

出道：KBS《新时代报告-大人们不懂》（1996）





河智苑的表演生涯可谓高开高走。2000年，首次主演电影的她便入围大钟奖“最佳新人奖”（《真实游戏》），同年还入围了青龙电影奖“最佳女配角奖”（《情迷步话机》），并获得百想艺术大赏“最佳新人奖”（电视剧《秘密》），一时之间成为影视圈最为抢手的新人女演员。河智苑对于任何风格的角色都能信手拈来，善良、恶毒、清纯、性感、苦情等各类角色她都塑造过，因此也被称为“变色龙演员”，她也成为收视率和票房的保障。





主要作品：

•电视剧：

《谢幕》（2022）

《戏剧世界》（2021）

《巧克力》（2019）

《医疗船》（2017）

《爱你的时间》（2015）

《奇皇后》（2013）

《The King 2 Hearts》（2012）

《秘密花园》（2010）

《黄真伊》（2006）

《巴厘岛的日子》（2004）

《茶母》（2003）

•电影：

《担保》（2019）

《追捕》（2017）

《致命恋爱》（2016）

《许三观卖血记》（2015）

《朝鲜美女三剑客》（2014）

《南北韩梦之队》（2012）

《深海之战》（2011）

《海云台》（2009）

《傻瓜》（2008）

《长腿叔叔》（2005）

《神父教育》（2004）

《色即是空》（2002）

《真实游戏》（2000）





主要获奖经历：

MBC演技大赏 迷你剧类 最优秀女演员（2017）

MBC演技大赏 大赏/人气女演员/年度演员（2013）

第46届百想艺术大赏 电影类 最佳演技女演员（2010）

第30届青龙电影奖 最佳女配角/人气明星奖（2009）

第34届韩国放送大赏 年度电视剧演员（2007）

KBS演技大赏 大赏/网友票选奖（2006）

第26届青龙电影奖 人气明星奖（2005）

第40届百想艺术大赏 电视类 最佳演技女演员（2004）

第37届百想艺术大赏 电视类 最佳新人（2001）