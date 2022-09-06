《刺拳》- 金彦秀（音）
2022-09-06
#明星档案 l 2022-10-11
职业：演员
生日：1991年7月2日
出生地：首尔
身高：167cm
血型：B型
学历：韩国艺术综合学校表演学院
出道：电影《银娇》（2012）
金高银开启了韩国女演员的全新审美。金高银外形并非人们传统审美上的美女形象，单眼皮、小眼睛，但正是这份烟火气，也让她迅速拉近了与观众的距离。也是从她开始，人们对女演员的审美标准也不再模式化。
金高银从小随父母移居中国北京生活了十年，直至初中才返回韩国，因此她能说一口十分地道的中文，甚至还是京腔，这也让中国观众对其更加有好感，她的汉语实力在韩国国内也成为人们津津乐道的话题。当然，作为演员，最受瞩目的部分仍是演技。金高银自踏入演艺圈起，每一部作品都受到了相当程度的关注，出道作品《银娇》、惊悚阴暗的《怪物》、展现中性魅力的《中国城》、催泪亲情电影《季春奶奶》等，金高银所塑造的银幕角色可谓部部经典，她也凭借《银娇》横扫包括青龙奖、大钟奖在内的所有新人奖。
近年来，金高银也成为最抢手的电视剧女主角人选。《孤单又灿烂的神-鬼怪》让她圈粉无数，其后主演的《柔美的细胞小将》、《小小姐们》等多部电视剧也都成为了高收视佳作。
代表作品：
•电视剧：
《小小姐们》（2022）
《柔美的细胞小将》（2021）
《The King：永远的君主》（2020）
《孤单又灿烂的神-鬼怪》（2016）
《奶酪陷阱》（2016）
•电影
《柳烈的音乐专辑》（2019）
《边山》（2018）
《季春奶奶》（2016）
《暴走律师》（2015）
《侠女：刀之记忆》（2015）
《中国城》（2015）
《怪物（Monster）》（2014）
《银娇》（2012）
主要获奖经历：
第1届青龙电视奖 电视剧类最佳女主角（2022）
第52届百想艺术大赏 电视剧类最佳新人女演员（2016）
第19届富川国际幻想电影节 奇幻奖（2015）
第4届年度电影奖 最佳新人女演员（2013）
第13届釜山影评家协会奖 最佳新人女演员（2012）
第33届青龙电影奖 最佳新人女演员（2012）
第32届韩国影评家协会奖 最佳新人女演员（2012）
第49届大钟电影奖 最佳新人女演员（2012）
第21届釜日电影奖 最佳新人女演员（2012）
2022-09-06
2022-07-13
2021-12-24