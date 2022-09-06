ⓒ BH Entertainment

职业：演员

生日：1991年7月2日

出生地：首尔

身高：167cm

血型：B型

学历：韩国艺术综合学校表演学院

出道：电影《银娇》（2012）





金高银开启了韩国女演员的全新审美。金高银外形并非人们传统审美上的美女形象，单眼皮、小眼睛，但正是这份烟火气，也让她迅速拉近了与观众的距离。也是从她开始，人们对女演员的审美标准也不再模式化。

金高银从小随父母移居中国北京生活了十年，直至初中才返回韩国，因此她能说一口十分地道的中文，甚至还是京腔，这也让中国观众对其更加有好感，她的汉语实力在韩国国内也成为人们津津乐道的话题。当然，作为演员，最受瞩目的部分仍是演技。金高银自踏入演艺圈起，每一部作品都受到了相当程度的关注，出道作品《银娇》、惊悚阴暗的《怪物》、展现中性魅力的《中国城》、催泪亲情电影《季春奶奶》等，金高银所塑造的银幕角色可谓部部经典，她也凭借《银娇》横扫包括青龙奖、大钟奖在内的所有新人奖。

近年来，金高银也成为最抢手的电视剧女主角人选。《孤单又灿烂的神-鬼怪》让她圈粉无数，其后主演的《柔美的细胞小将》、《小小姐们》等多部电视剧也都成为了高收视佳作。





代表作品：

•电视剧：

《小小姐们》（2022）

《柔美的细胞小将》（2021）

《The King：永远的君主》（2020）

《孤单又灿烂的神-鬼怪》（2016）

《奶酪陷阱》（2016）

•电影

《柳烈的音乐专辑》（2019）

《边山》（2018）

《季春奶奶》（2016）

《暴走律师》（2015）

《侠女：刀之记忆》（2015）

《中国城》（2015）

《怪物（Monster）》（2014）

《银娇》（2012）





主要获奖经历：

第1届青龙电视奖 电视剧类最佳女主角（2022）

第52届百想艺术大赏 电视剧类最佳新人女演员（2016）

第19届富川国际幻想电影节 奇幻奖（2015）

第4届年度电影奖 最佳新人女演员（2013）

第13届釜山影评家协会奖 最佳新人女演员（2012）

第33届青龙电影奖 最佳新人女演员（2012）

第32届韩国影评家协会奖 最佳新人女演员（2012）

第49届大钟电影奖 最佳新人女演员（2012）

第21届釜日电影奖 最佳新人女演员（2012）