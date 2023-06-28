职业：演员

生日：1982年10月13日

出生地：忠清北道清州

血型：A

身高：170cm

MBTI：ISFJ

学历：东德女子大学放送演艺专业

出道：李秀英歌曲《I Believe》MV（1999）





赵胤熙高中时被演艺公司星探挖掘后成为平面模特，1998年开始频繁在当时的主流时尚杂志中露面，此后，她主演了李秀英歌曲《I Believe》的MV，被大众熟知，并成为李秀英御用MV的女主角，李秀英诸多经典歌曲的MV都是由赵胤熙所主演。2003年赵胤熙转战电视圈，参演《情书》正式成为一名电视剧演员。赵胤熙善良柔弱、楚楚可人的面庞，让她在表演生涯中，几乎没有饰演过“恶女”角色，因此她在观众心目中一直都是十分温婉、正派的形象。赵胤熙的周末剧颇具人气，尤其是KBS周末剧，《顺藤而上的你》以及《月桂树西装店的绅士们》将她的表演事业推向了巅峰。结婚生子的过程中，赵胤熙前后经历了六年的空白期，期间仅拍了一部电视剧。2023年赵胤熙调整状态，参演悬疑复仇剧《七人的逃脱》，这也是她首次饰演百分之百的反派人物，为观众带来了不小的惊喜。这也标志着赵胤熙要尝试新的挑战，丰满自己的表演羽翼。





代表作品：

·电视剧

《七人的逃脱》（2023）

《爱情是美好的人生是精彩的》（2019）

《月桂树西装店的绅士们》（2016）

《吹笛人》（2016）

《制作人》（2015）

《王的面孔》（2014）

《丑闻》（2013）

《九回时间旅行》（2013）

《顺藤而上的你》（2012）

《对我说谎试试》（2011）

《黄金鱼》（2010）

《传说的故乡》（2009）

·电影：

《幸运钥匙》（2016）

《朝鲜魔术师》（2015）

《高手们》（2014）

《共谋者》（2012）

《同居同乐》（2008）





主要获奖记录：

KBS演技大赏 长篇电视剧 女子优秀表演奖（2016）

第5届明星之夜大韩民国TOP STAR奖 人气明星奖（2016）

第6届韩剧盛典 最佳女主角奖（2013）

KBS演技大赏 最佳女配角奖/最佳荧屏情侣（2012）

第5届STAR ICON盛典 New Icon奖（2012）

MBC演技大赏 女子新人奖（2010)