职业：演员

出生日期：1984年4月5日

出生地：京畿道城南

身高：169cm

血型：O型

MBTI：INTP

学历：东国大学艺术学院表演影像学

出道：电影《火山高校》（2001）





申敏儿1998年参加时尚杂志《KiKi》举办的模特大赛，最终获得冠军，开始进入演艺圈。90年及本世纪初，时尚杂志的影响力颇高，因此申敏儿很快就被大众记住，在结束《KiKi》专属合约后，她也成为每一家杂志社最希望邀请到的模特之一。凭借青春靓丽的外形以及在杂志中积累的人气，申敏儿2001年接到了人生第一部电影《火山高校》的片约，电影上映后票房火爆，申敏儿也在影视圈成功出道，从此踏上灿烂星途。出道后的近十年时间，是申敏儿积累演技的期间。直至2010年《我的女友是九尾狐》播出后，申敏儿的演技开始获得奖项认可，成为真正的一线女星。另外，申敏儿出道后就一直都是广告商最为青睐的代言人人选。除了演艺事业外，申敏儿和演员金宇彬的爱情也成为时代佳话。尤其是金宇彬身患重病期间，申敏儿的不离不弃，更是让人们看到了她的善良。戏里戏外，申敏儿用真诚，打动了无数影迷。





主要代表作：

·电视剧

《我们的蓝调时光》（2022）

《海岸村恰恰恰》（2021）

《辅佐官2：改变世界的人们》（2019）

《辅佐官：改变世界的人们》（2019）

《明天和你》（2017）

《Oh My Venus》（2015）

《阿娘使道传》（2012）

《我的女友是九尾狐》（2010）

《魔王》（2007）

《这该死的爱》（2005）

《我的野蛮同学》（2003）

《美丽的日子》（2001）

·电影

《三天假期》（2023）

《欲望跳台》（2020）

《我的爱我的新娘》（2014）

《庆州》（2014）

《朋友与爱情》（2011）

《10亿》（2009）

《厨房》（2009）

《摇滚七十年代》（2008）

《武林女大学生生》（2008）

《野兽与美女》（2005）

《悲伤电影》（2005）

《甜蜜人生》（2005）

《玛德琳蛋糕》（2003）

《火山高校》（2001）





主要获奖经历：

第8届亚太明星盛典 迷你剧类 最佳女演员奖（2022）

第11届首尔电视剧盛典 韩流电视剧女演员奖（2016）

KBS演技大赏 迷你剧 优秀女演员奖/最佳荧屏情侣（2015）

第51届百想艺术大赏 电视类 最佳造型奖（2015）

第2届野花电影奖 评委会特别奖（2015）

MBC演技大赏 最佳荧屏情侣（2012）

SBS演技大赏 电视剧特别企划优秀女演员奖/十大明星/最佳荧屏情侣（2010）

第17届春史电影节 最佳女主角（2009）

第6届MAX MOVIE 最佳女演员（2009）

第4届韩国大学生电影节 最佳女配角（2008）

SBS演技大赏 新星奖（2003）