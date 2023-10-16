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职业：演员

生日：1979年7月11日

出生地：首尔

身高：164cm

血型：A

MBTI：INTP

学历：明德女子高中

出道：《CeCi》模特选拔大赛（1998）





林秀晶从小便自带“甜美”标签，长相出众的她，不得不让人在人群里多看她一眼，她也凭借如此甜美、出众的外貌，获得了进入演艺圈的门票。林秀晶是在著名女性杂志《CeCi》主办的平面模特大赛中脱颖而出的，而此前她也没有任何表演经历，因此最初出现在影视剧中时，她也被大众看作是没有演技的花瓶。然而“花瓶”这一偏见很快便被摔碎，2003年，踏足影视圈仅两年的林秀晶，凭借在恐怖电影《蔷花，红莲》中的精彩表现，横扫当年多个电影奖中的新人奖，尤其是青龙奖评委全票投选她为最佳新人，成为一时佳话，该片也成为韩国影史上最经典卖座的恐怖片之一，它所保持的国产恐怖电影票房纪录，直至2016年的《哭声》上映才被打破。《蔷花，红莲》上映后，林秀晶成为当时最受瞩目的新人演员，翌年她主演的电视剧《对不起，我爱你》的热播，夯实了她的人气地位，同时她的演技风评也直线上升，成为韩国影史圈一线女演员。林秀晶被怀疑过演技，也经历过炙手可热的爆红，这也让她对作品愈发谨慎，同时心态也愈发平和。近年来林秀晶甚至没有签经纪公司，选择作品完全出于自己的内心驱使，因此她的表演也更加趋于纯粹。





主要代表作品：

·电视剧

《忧郁症》（2021）

《请输入搜索词WWW》（2019）

《芝加哥打字机》（2017）

《对不起，我爱你》（2004）

《学校4》（2001）

·电影：

《单身首尔》（2023）

《蜘蛛网》（2023）

《你的请求》（2018）

《桌子》（2017）

《时间脱离者》（2016）

《隐秘的诱惑》（2015）

《我妻子的一切》（2012）

《爱，不爱》（2011）

《寻找金钟旭》（2010）

《田禹治》（2009）

《幸福》（2007）

《机器人之恋》（2006）

《方糖》（2006）

《悲伤电影》（2005）

《弹钢琴的总统》（2004）

《蔷花，红莲》（2003）





获奖经历：

年度女性电影人奖 最佳表演奖（2012）

第33届青龙电影奖 最佳女主角（2012）

第12届釜山国际电影节 亚洲电影市场最受瞩目演员（2007）

KBS演技大赏 最佳新人奖/最佳屏幕情侣/网民奖/人气奖（2004）

第24届葡萄牙奇幻电影节 最佳女主角（2004）

第6届导演剪辑奖 新人奖（2003）

第23届韩国影评家协会奖 最佳新演员（2003）

第4届釜山电影节 影评奖 新人奖（2003）

第2届韩国电影大赏 最佳新人女演员（2003）

第24届青龙电影奖 最佳新人女演员（2003）