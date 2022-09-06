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职业：演员

生日：1986年9月25日

出生地：京畿道水原市

身高：183cm

学历：水原大学戏剧电影专业

出道：电影《社交恐惧症》（2015）





柳俊烈作为80后的演员，出道时间虽然较晚，但却并未经历太久所谓的无名时期。在2013年从水原大学表演相关专业毕业后的第二年便主演了一部电影，同时还获得了参演火爆IP“请回答”系列电视剧的机会，在《请回答1988》中饰演外表冷酷、无礼，内心却十分细腻、柔和的“狗焕”金正焕，让他与朴宝剑等当红小生齐名。之后，柳俊烈回归大银幕，持续为观众输出了《小森林》、《钱》、《凤梧洞战斗》等多部风格不同的电影佳作。外貌虽不俊朗但充满个人魅力的柳俊烈成为了韩流演艺圈中非常独树一帜的存在。





代表作品：

•电视剧：

《人间失格》（2021）

《好运罗曼史》（2016）

《请回答1988》（2015）

•电影

《外星+人1》（2022）

《凤梧洞战斗》（2019）

《钱》（2019）

《逃组》（2019）

《毒战》（2018）

《小森林》（2018）

《沉默》（2017）

《出租车司机》（2017）

《王者》（2017）

《岛，失踪者》（2016）

《社交恐惧症》（2015）





主要获奖经历：

第10届韩国大众文化艺术奖 文化体育观光部长官表彰（2019）

第19届韩国青少年电影节 男演员大赏（2019）

第39届黄金摄影奖 黄金导演选择人气奖（2019）

第18届韩国青少年电影节 最佳新人男演员大赏（2018）

第3届Asia Artist Awards 年度艺人&Best Popular（2018）

第2届Asia Artist Awards Best Star（2017）

第1届The Seoul Awards 电影类 最佳新人男演员奖（2017）

第53届百想艺术大赏 电影类 最佳新人男演员奖（2017）

第52届百想艺术大赏 电视类 最佳新人男演员奖（2016）