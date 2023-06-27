职业：演员

生日：1971年6月24日

出生地：首尔

血型：B

身高：178cm

学历：明知专科大学视觉设计专业

出道：歌曲《三流电影一般》MV（1999）





池珍熙大学毕业后曾进入韩国顶级广告公司任设计师一职。之后池珍熙本人在一次采访中表示，自己踏足演艺圈的标志是1999年在一部MV中担任主角。2003年池珍熙通过电视剧《情书》让观众认识了自己，同一年拍摄的《大长今》则让他的名气一日中天，他也成为新一代荧屏暖男。此后一段时间，无论史剧还是时装剧，池珍熙多以暖男角色出现，他也成为韩国演艺界最具儒雅气质的男演员之一。2019年翻拍剧《60天，指定幸存者》将池珍熙的演绎事业再推向一个高峰，他在剧中饰演一位临危受命的总统，池珍熙将人物的隐忍、城府、睿智、亲善、不完美等多方面性格精准拿捏，让观众感受到了池珍熙更深层次的表演功底。2023年在《D.P.：逃兵追缉令》第二季中，池珍熙一改往日和蔼形象，饰演一位伪善的冷血军官，给人留下了十分深刻的印象。池珍熙在大中华区也有着极高的人气。2005年至2015年期间，他参与主演过多部中国大陆及香港影视剧，其中不乏《如果爱》、《赤道》等大制作商业片。





代表作品：

·电视剧

《D.P.：逃兵追缉令》（第二季，2023）

《悲剧的诞生》（2021）

《Move to Heaven：我是遗物整理师》（2021）

《卧底》（2021）

《60天，指定幸存者》（2019）

《迷雾》（2018）

《倒数第二次的爱情》（2016）

《雪莲花》（2015）

《Blood》（2015）

《温暖的一句话》（2013）

《大风水》（2012）

《同伊》（2010）

《不能结婚的男人》（2009）

《聚光灯》（2008）

《春日》（2005）

《大长今》（2003）

·电影：

《拆婚联盟》（2016）

《对不起，我爱你，谢谢你》（2015）

《赤道》（2015）

《我在路上最爱你》（中国，2014）

《爱情小说》（2012）

《离家的男人》（2010）

《平行理论》（2010）

《乐园》（2009）

《杀手泰寿》（2007）

《女教授的隐秘魅力》（2006）

《如果爱》（中国香港，2005）

《隔凶杀人》（2002）





主要获奖记录：

SBS演技大赏 十大明星奖/最佳荧屏情侣（2015）

MBC演技大赏 最优秀男演员奖（2010）

KBS演技大赏 迷你剧类 男子优秀表演奖（2009）

SBS演技大赏 电视剧特别企划类 最佳表演奖（2010）