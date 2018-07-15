韩国传统文化的精粹--民谣

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：河宝美(歌手)





韩国人能歌善舞艺术情结浓厚，这也是韩流热潮之所以能够席卷全球的原因。在所有艺术形式当中，最有感染力的就是传统民谣特劳特。每逢生日或者节日，韩国人都会在特劳特歌曲声中载歌载舞，以表达心中的酸甜苦辣。本期节目有请在韩中国歌手河保美，为大家介绍一下韩国传统歌谣特劳特。





ⓒ KBS





南：作为一个从中国来的歌手，你最得力的歌曲有哪些呢？

河：我是一名特劳特歌手，代表曲叫《港口的顺伊》。我在中国以崔莲花的名字活动过，还曾多次获奖，所以如果大家在网上搜一下，便能看到相关视频。

南：那你能给我们介绍一下什么叫特劳特吗？它有哪些魅力呢？

河：它的乐曲是四分之四拍，是韩国传统歌谣的一种风格，强弱结合，构成特有的起伏转换形式。在台湾、日本也有类似形式的歌曲，这种歌曲很有感染力，让人情不自禁地跟着载歌载舞。





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南：特劳特歌曲在韩国的人气达到什么程度呢？

河：年底、结婚或者过大寿，都会邀请歌手来助兴。不管去哪里演出，韩国人都会随着歌声跳舞，感觉韩国人真是一个酷爱唱歌、懂得享受艺术的民族。

南：韩国的特劳特和中国有没有艺术交流呢？

河：有不少韩国特劳特歌手把自己的歌翻译成中文，出唱片后在中国活动。谭咏麟的《爱在深秋》就是赵容弼老师的歌曲《朋友》的曲子。我也在准备把我的歌翻译成中文，并且计划在中韩两地进行活动。